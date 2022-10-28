Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

"Прокурори Куп'янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліцейськими вилучили докази того, як окупанти намагалися впровадити російську освіту на Харківщині", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці виявили в ліцеї села Глушківка Куп'янського району російські підручники, накази та прапор РФ в кабінеті директора.

Також знайдені агітаційні плакати із зображеннями російських письменників.

"Пропаганда країни-агресора серед російських діячів "приписала" собі й українського поета Тараса Шевченка", - розповідаю в пресслужбі.

На плакаті з портретом Кобзаря російською написали: "Дневник вёл на русском языке".

Це вкотре доводить, що рашисти намагалися запровадити російські стандарти освіти в Харківській області.

4 жовтня українські військові добу увійшли до населених пунктів у Харківській області: Богуславку, Борівську Андріївку, Колісниківку, Глушківку та Кругляківку.

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