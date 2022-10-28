"Дневник вёл на русском языке": окупанти намагалися "приписати" здобутки Тараса Шевченка собі
На Харківщині російські загарбники збиралися в шкільну освіту впроваджувати "російського" Тараса Шевченка. Прокурори вилучили докази
Про це інформує Офіс Генерального прокурора.
"Прокурори Куп'янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліцейськими вилучили докази того, як окупанти намагалися впровадити російську освіту на Харківщині", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці виявили в ліцеї села Глушківка Куп'янського району російські підручники, накази та прапор РФ в кабінеті директора.
Також знайдені агітаційні плакати із зображеннями російських письменників.
"Пропаганда країни-агресора серед російських діячів "приписала" собі й українського поета Тараса Шевченка", - розповідаю в пресслужбі.
На плакаті з портретом Кобзаря російською написали: "Дневник вёл на русском языке".
Це вкотре доводить, що рашисти намагалися запровадити російські стандарти освіти в Харківській області.
- 4 жовтня українські військові добу увійшли до населених пунктів у Харківській області: Богуславку, Борівську Андріївку, Колісниківку, Глушківку та Кругляківку.
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