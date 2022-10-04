Про це повідомляє Deepstatemap.

За даними порталу, українські військові за останню добу увійшли до низки населених пунктів у Харківській області. Так, йдеться про Богуславку, Борівську Андріївку, Колісниківку, Глушківку та Кругляківку.

Також українські війська успішно просуваються на південному напрямку. ЗСУ увійшли до населеного пункту Новопетрівка у Херсонській області.

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