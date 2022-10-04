ЗСУ звільнили від російської окупації населені пункти на Сході та Півдні України, - Deepstatemap
Українські військові продовжують контрнаступальні дії по всій лінії фронту, зокрема успіхи ЗСУ помітні на Луганському та Херсонському напрямках
Про це повідомляє Deepstatemap.
За даними порталу, українські військові за останню добу увійшли до низки населених пунктів у Харківській області. Так, йдеться про Богуславку, Борівську Андріївку, Колісниківку, Глушківку та Кругляківку.
Також українські війська успішно просуваються на південному напрямку. ЗСУ увійшли до населеного пункту Новопетрівка у Херсонській області.
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