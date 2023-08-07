Про це інформує Служба безпеки України.

Слідство встановило, що зловмисник відстежував маршрути переміщення рухомих складів з військовою технікою Збройних Сил України. Він намагався встановити кількість важкого озброєння, яке ешелонами переправляли на фронт.

Інформацію надсилав у вигляді медіафайлів у закриту проросійську Телеграм-групу.

За даними правоохоронців, залізничник фотографував наслідки повітряних ударів армії ворога по інфраструктурі міста Харків.

Фото: Служба безпеки

Під час обшуку виявлено телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності проти України.

Наразі фігуранту повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.

Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.