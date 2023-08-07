Передавав ворогу інформацію про маршрути техніки ЗСУ: у Харкові затримали залізничника
Контррозвідка СБУ затримала у Харкові працівника залізниці, якого підозрюють у передачі інформації про маршрути рухомих складів з воєнною технікою ЗСУ російським спецслужбам
Про це інформує Служба безпеки України.
Слідство встановило, що зловмисник відстежував маршрути переміщення рухомих складів з військовою технікою Збройних Сил України. Він намагався встановити кількість важкого озброєння, яке ешелонами переправляли на фронт.
Інформацію надсилав у вигляді медіафайлів у закриту проросійську Телеграм-групу.
За даними правоохоронців, залізничник фотографував наслідки повітряних ударів армії ворога по інфраструктурі міста Харків.
Фото: Служба безпеки
Під час обшуку виявлено телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності проти України.
Наразі фігуранту повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.
Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 1 серпня Служба безпеки затримала у Миколаєві зрадницю, яка зливала до ФСБ інформацію про наслідки російських повітряних ударів по об'єктах критичної інфраструктури регіону.
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