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Передавав ворогу схеми залізничних маршрутів вантажних ешелонів і дані про енергооб'єкти: СБУ викрила мешканця Чернігівщини

26 вересня, 2023 вiвторок
12:27
Кримінал СБУ викрила мешканця Чернігівщини

Служба безпеки України оголосила підозру мешканцю Чернігівської області, який передавав окупантам схеми залізничних маршрутів вантажних ешелонів, дані про енергооб'єкти та позиції ЗСУ

Про це інформує пресцентр СБУ.

Насамперед фігурант повідомляв ворогові дані про розташування блокпостів, чисельність особового складу, наявність військової техніки Збройних Сил України та будівництво на території регіону об’єктів військової авіації.

СБУ зазначає, що чоловік також "малював" для спецслужб РФ схеми місцевих залізничних маршрутів, якими курсують вантажні ешелони. Крім того, він збирав інформацію про об’єкти енергетичної інфраструктури Чернігова.

За даними Служби безпеки, розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки нової серії повітряних атак по області.

СБУ викрила мешканця Чернігівщини

Фото: Служба безпеки України / телеграм

За даними слідства, ворожим інформатором виявився місцевий житель, який на період окупації частини Чернігівщини потрапив у поле зору загарбників через свої прокремлівські погляди. У травні цього року на чоловіка дистанційно вийшов представник спецслужб РФ і запропонував йому співпрацю у війні проти України.

Згодом російський інформатор узявся до виконання ворожих завдань, про що "звітував" агресору в анонімному чаті. Щоб приховати злочинну діяльність, він одразу видаляв усі повідомлення після кожного зв’язку з окупантами.

СБУ викрила мешканця Чернігівщини

Фото: Служба безпеки України / телеграм

Співробітники СБУ затримали фігуранта за місцем проживання після обшуків. У затриманого виявили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з росіянами.

Чоловікові повідомили про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Також нещодавно СБУ викрила ще одного агента російської ФСБ, який, відбуваючи покарання у виправній колонії Львівщини, сприяв у підготовці повітряної атаки РФ на військову та критичну інфраструктуру області.

Україна
СБУ
ЗСУ
Чернігівщина
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