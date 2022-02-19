Передові частини росіян у Бєлгородській та Курській областях Росії малюють на бронетехніці особливу позначку
В суботу, 19 лютого 2022 року, розміщені у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської області РФ військові з'єднання стали наносити на бронетехніку, вантажівки та інші транспортні засоби велику літеру Z у квадраті
Відповідні фото- та відеоматеріали поширюються подорожніми й місцевими жителями в соцмережах. На це звернули увагу фахівці з OSINT-розвідки із різних країн світу, а також блоги, що відстежують переміщення військових, передає Еспресо.TV.
Символ наноситься білою фарбою.
Що саме означає символ Z у квадраті наразі невідомо, але, як зазначають спостерігачі, наносили його саме 19 лютого. Раніше чогось подібного у зазначених районах не спостерігалося.
Колона з гаубицями та іншим із позначкою Z. Бєлгородська область Росії
Село Бєлянка. Бєлгородська область Росії
Місто Шибекіно. Бєлгородська область Росії
5 км до кордону з Україною, 10 км до українського міста Вовчанськ
Разом з тим, 17 лютого проукраїнський телеграм-канал "Піковий туз", що відстежує активність росіян та найманців в ОРДЛО повідомив про отримання окупантами з 1-го та 2-го так званих "армійських корпусів" "Л-ДНР" наказу наступного змісту:
"Носити на лівій руці червоні пов'язки або скотч. На техніці треба нанести червону смугу по лівому борту, шириною 20 см".
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