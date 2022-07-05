Переговори Фінляндії та Швеції про вступ до НАТО завершено
Північноатлантичний альянс завершив перемовини зі Швецією та Фінляндією про їхній вступ
Про це повідомили у пресслужбі Альянсу 4 липня.
"Фінляндія та Швеція завершили перемовнии про вступ у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, як домовилися минулого тижня лідери країн на саміті у Мадриді. Обидві країни офіційно підтвердили своє прагнення і спроможність виконувати політичні, юридичні і військові зобов’язання, як членів НАТО", - йдеться у комюніке.
Делегацію Фінляндії очолювали міністр закордонних справ Пекка Хаавісто й міністр оборони Антті Кайкконен, Швеції – міністр закрдонних справ Анн Лінде.
Як зазначається, у вівторок 5 липня країни підпишуть протоколи про вступ. Після цього їх передадуть усім країнам-членам для ратифікації згідно з їхнім національним законодавством.
- Нагадаємо, Фінляндія та Швеція разом подали історичні заявки на вступ до НАТО 18 травня. Для Фінляндії це завершує багато десятиліть, а для Швеції - близько 200 років нейтралітету.
- Рішення про прийняття обох країн вже на червневому саміті у Мадриді до останнього була під питанням через вето Туреччини. Проте ці перепони було подолано.
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