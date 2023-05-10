Переговори щодо 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії можуть затягнутися, – Reuters

Про це повідомляє видання Reuters.



Видання повідомляє, посилаючись на неназваного дипломата, що переговори між послами ЄС активізувалися, оскільки одні кажуть, що санкції надто м’які, а інші побоюються, що вони зашкодять міжнародним відносинам. Як підкреслили кілька дипломатів, очікувати швидкої угоди не можна, оскільки позиції дуже різні.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в Києві 9 травня, що нові санкції спрямовані на те, щоб Росія не могла обійти чинні торговельні обмеження.

"Якщо ми побачимо, що товари йдуть з Євросоюзу до третіх країн, а потім потрапляють до Росії, ми могли б запропонувати країнам-членам санкціонувати експорт цих товарів. Цей інструмент буде останнім засобом і його використовуватимуть обережно", - заявила вона.



Вона також додала, що ЄС припинить транзит через Росію більшої частини експорту, включаючи високотехнологічні товари та запчастини до літаків. Дипломатичні джерела, знайомі з пропозицією, підготовленою Європейською комісією, заявили, що вона включає десятки нещодавно занесених до чорного списку компаній, у тому числі з Китаю, Ірану, Казахстану та Узбекистану. Джерела кажуть, що нові санкції означають, що нафтові танкери не зможуть розвантажуватися у відкритому морі або прибувати в порти з вимкненими GPS-трекерами.