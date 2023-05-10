Переговори щодо 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії можуть затягнутися, – Reuters
Сьогодні, 10 травня, країни Європейського Союзу обговорять нові санкції, пов’язані з агресією Росії проти України, однак швидкої угоди не очікується
Про це повідомляє видання Reuters.
Видання повідомляє, посилаючись на неназваного дипломата, що переговори між послами ЄС активізувалися, оскільки одні кажуть, що санкції надто м’які, а інші побоюються, що вони зашкодять міжнародним відносинам. Як підкреслили кілька дипломатів, очікувати швидкої угоди не можна, оскільки позиції дуже різні.
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в Києві 9 травня, що нові санкції спрямовані на те, щоб Росія не могла обійти чинні торговельні обмеження.
"Якщо ми побачимо, що товари йдуть з Євросоюзу до третіх країн, а потім потрапляють до Росії, ми могли б запропонувати країнам-членам санкціонувати експорт цих товарів. Цей інструмент буде останнім засобом і його використовуватимуть обережно", - заявила вона.
Вона також додала, що ЄС припинить транзит через Росію більшої частини експорту, включаючи високотехнологічні товари та запчастини до літаків. Дипломатичні джерела, знайомі з пропозицією, підготовленою Європейською комісією, заявили, що вона включає десятки нещодавно занесених до чорного списку компаній, у тому числі з Китаю, Ірану, Казахстану та Узбекистану. Джерела кажуть, що нові санкції означають, що нафтові танкери не зможуть розвантажуватися у відкритому морі або прибувати в порти з вимкненими GPS-трекерами.
- 5 травня експерт-міжнародник Ярослав Войтко прокоментував перспективи 11-го пакета санкцій проти РФ та зазначив, що в цьому питанні важливу роль відіграє консенсус усіх країн Європейського Союзу
- 8 травня видання Finacial Times повідомило, що Європейський Союз може запровадити санкції щодо кількох китайських компаній за постачання до Росії електроніки
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.31
Купівля 37.31Продаж 37.88
-
EUR
Купівля 40.77Продаж 41.69
- Актуальне
- Важливе