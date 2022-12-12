Коли у 2019 в Ірані були протести, світ був іншим.

США та решта демократій розколоті виходом Трампа з ядерної угоди.

ЄС, Канада та Сполучене Королівство зайняті поверненням Ірану за стіл переговорів.

Та й самі протести тривали менш як тиждень.

Перемога іранського народу переверне стіл диктаторів. Можливо, саме час відкинути "умовності" та підтримати іранців так сильно, як тільки можуть демократії

Зараз позиція демократій єдина, іранська загроза має багато вимірів та ще більше наслідків, а революція триває три місяці.

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Перемога іранського народу переверне стіл диктаторів.

Можливо, саме час відкинути "умовності" та підтримати іранців так сильно, як тільки можуть демократії.

Щонайменш, непогано було б почати з посилення та розширення санкцій, покращення координації в цій частині, та запровадження дипломатичного бойкоту, про який давно благають революціонери зі всіх доступних майданчиків.

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Багато представників іранського режиму та членів їх родин досі можуть вільно користуватися здобутками цивілізації. В той час, коли іранські дрони вбивають українців, а сили режиму — іранських дітей.

Не є правом те, що не дозволяє їх санкціонувати. Скоріш безправ’ям.

Джерело

Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015–2019 рр.).

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