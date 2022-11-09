ISW: Іран прагне показати поглиблення співпраці з РФ

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, іранське державне інформаційне агентство Nour повідомило, що секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Тегерана 8 листопада, ймовірно, для обговорення потенційного продажу іранських балістичних ракет Росії.

Агентство розповіло про приїзд Патрушева в англомовному твіті, заявивши, що секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані запросив Патрушева і зауважив, що Патрушев також зустрінеться з іншими високопоставленими іранськими політичними та економічними чиновниками для обговорення російсько-іранського співробітництва.

Експерти Інституту вважають, що такими повідомленнями Іран намагається звернути увагу міжнародної аудиторії на поглиблення співпраці між Москвою і Тегераном, а також неявно підкреслити, що російський чиновник звернувся до Ірану за допомогою у війні в Україні.

Також Кремль продовжує зусилля з таємного придбання боєприпасів для використання в Україні з метою пом'якшення наслідків міжнародних санкцій та поповнення російських запасів боєприпасів, що постійно виснажуються.

30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України.

5 листопада Іран вперше визнав, що постачав Росії дрони. Водночас голова МЗС Ірану стверджував, що Тегеран нібито не знав про застосування дронів проти України. В МЗС України сказали: "Наслідки будуть масштабнішими, ніж вигода".

В Інституті вивчення війни припустили, що за постачання дронів-камікадзе Іран проситиме Росію про допомогу зі своєю ядерною програмою, використовуючи таким чином її залежність.

6 листопада спецпредставник США по Ірану заявив, що Тегеран постачав Росії дрони вже під час війни.

7 листопада у ГУР МО сказали, що українській владі відомо про плани Росії придбати в Ірані балістичні ракети "Fateh-110" та "Zolfaghar" і доставити їх повітряним шляхом до Криму та морським шляхом до російських портів на Каспії.

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