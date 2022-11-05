Відповідну заяву він опублікував на фейсбуці.

"Іранський міністр принагідно поширив інсинуації про начебто відмову української сторони від зустрічі з іранськими експертами під тиском західних партнерів", - написав Ніколенко.

Він зазначив, що Україна навчена довіряти лише фактам. Тому вона продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, щоб унеможливити використання Росією іранських дронів у війні проти України.

"У Тегерані мають усвідомлювати, що наслідки співучасті в злочинах агресії РФ проти України будуть набагато масштабнішими, аніж вигода від підтримки Росії", - наголосив Ніколенко.

5 листопада Іран вперше визнав, що постачав Росії зброю.