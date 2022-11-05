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Наслідки будуть масштабнішими, ніж вигода: МЗС України відреагувало на заяву Ірану щодо постачання зброї РФ

5 листопада, 2022 субота
16:13
війна з Росією Олег Ніколенко

Речник МЗС України Олег Ніколенко відреагував на заяву МЗС Ірану щодо постачання дронів Російській Федерації перед початком повномасштабної війни

Відповідну заяву він опублікував на фейсбуці.

"Іранський міністр принагідно поширив інсинуації про начебто відмову української сторони від зустрічі з іранськими експертами під тиском західних партнерів", - написав Ніколенко.

Він зазначив, що Україна навчена довіряти лише фактам. Тому вона продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, щоб унеможливити використання Росією іранських дронів у війні проти України.

"У Тегерані мають усвідомлювати, що наслідки співучасті в злочинах агресії РФ проти України будуть набагато масштабнішими, аніж вигода від підтримки Росії", - наголосив Ніколенко.

  • 5 листопада Іран вперше визнав, що постачав Росії зброю.

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