Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ в телеграмі.

16 березня відбувся симпозіум командувачів повітряних сил країн-членів НАТО. У ньому взяв участь командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, наголосивши на нинішніх подіях на фронті та потужностях, які потрібні Україні.

"Звертаюсь до вас із проханням наростити зусилля щодо надання Повітряним силам України сучасних багатоцільових винищувачів четвертого покоління, які здатні ефективно захистити нашу державу від повітряних терористичних атак Росії, а також здійснювати потужну авіаційну підтримку наземним військам для звільнення та деокупації українських територій", - зазначив він.

Так, генерал-лейтенант Микола Олещук закликав партнерів створити авіаційну коаліцію під гаслом "Перемога на землі кується в небі!".

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону ствердив, що нова коаліція могла б бути створена на кшталт танкової. Зокрема вона б допомогла в якнайшвидшому отриманні сучасних багатоцільових літаків, аби ЗСУ завоювали повітряний простір над Україною.