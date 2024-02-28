Переможні новини 735-го дня війни: на лівобережжі Херсонщини ЗСУ знищили 6 бліндажів окупантів, а Нідерланди замовили 9 САУ DITA для України

Спікери 23 парламентів надіслали Джонсону листа із закликом внести на розгляд законопроєкт про допомогу Україні

У вівторок, 27 лютого, спікери 23 парламентів та очільниця Європарламенту Роберта Мецола надіслали відкритого листа до спікера палати представників США Майка Джонсона з проханням внести на розгляд законопроєкт про виділення Україні допомоги у розмірі $60 млрд.

Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив у Facebook.

Зазначається, що саме Стефанчук став ініціатором листа. Він подякував своїм колегам за "швидку і широку підтримку".

За його словами, у відкритому листі очільники парламентів попросили Джонсона внести на розгляд Палати представників Конгресу США ухвалений 13 лютого 2024 року сенатом США законопроєкт про міжнародну допомогу США, який передбачає асигнування у розмірі $60,06 млрд для допомоги Україні.

"Ми, спікери парламентів, закликали Джонсона сприяти ухваленню конгресом США історичного рішення, яке забезпечить допомогу США іноземним державам і надасть Україні необхідні кошти для продовження боротьби", - додав Стефанчук.

У листі йдеться про те, що країни ЄС налаштовані й надалі нарощувати підтримку України та її Сил оборони, вбачаючи у цьому значну інвестицію в нашу індивідуальну та колективну безпеку.

Нідерланди замовили у Чехії 9 одиниць САУ DITA для передачі Україні

Про це повідомляє міністерство оборони Нідерландів.

"Самохідна гаубиця DITA - це сучасна система вогню, здатна вражати цілі на відстані десятків кілометрів. Україна має велику потребу в цій зброї. Саме тому Нідерланди нещодавно замовили 9 для цієї країни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця зброя - це частина великого нідерландського замовлення для України, яке постачають два виробники зброї в Чехії.

Міноборони Болгарії анонсувало новий пакет військової допомоги Україні

Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарьов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BTV.

За його словами, наразі в Україну йде постачання БТРів.

"БТРи для України поки що перебувають у Софії. Вони вирушать за кілька днів, але терміни я не назву", - додав він, запевнивши, що допомога з вищим пріоритетом уже давно пішла.

Україна отримала $760 млн від Японії та Норвегії

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Кошти надано на безповоротній основі у межах проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

"Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України, не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати, виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та оплату праці педагогів", - поінформували у пресслужбі Мінфіну.

На лівобережжі Херсонщини оборонці знищили півсотні окупантів

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

У командуванні зауважили, що Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Зокрема, за минулу добу отримано підтвердження, що на лівому березі у противника стало менше на 2 гармати, міномет, човен, 3 одиниці іншої техніки (мотоцикл та екскаватор).

ЗСУ також приземлили три розвідувальні БПЛА — два Supercum та Zala.

Крім цього, наші оборонці знищили 6 бліндажів, 2 пункти запуску БПЛА, пункт боєпостачання та маневрену групу радіоелектронної розвідки.

Литва виділила €326 тис. на підтримку українських біженців

Кабмін Литви у середу, 28 лютого, одноголосно ухвалив постанову про виділення додаткових 326 тисяч євро на підтримку біженців з України.

Про це інформує TV3.

Вказано, що кошти спрямують міністерству соціального захисту, праці та охорони здоров'я, яке розподілить їх за потребами українців.

Зокрема, на покриття витрат за лютий виділять 304 тис. євро від загальної суми. З них 130 тис. євро спрямують на одноразові виплати для облаштування проживання в муніципалітеті та компенсацію за навчання дитини за програмою дошкільної або передшкільної освіти, 160 тис. євро підуть на забезпечення стаціонарного соціального догляду. Ще 14 тис. євро виділять на інституційний соціальний догляд, що надається згідно з порядком виділення соціальних послуг іноземцям, встановленим міністром соціального захисту і праці