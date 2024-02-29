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Війна з Росією: хроніка
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Огляд

Переможні новини 736 дня війни: ЗСУ "мінуснули" ще 3 винищувачі росіян, а на Бахмутському напрямку ліквідували окупантів з "Ахмату"

Катерина Бенюк
29 лютого, 2024 четвер
19:00
Перемога України переможні новини

Курську область Росії атакували дрони, а ЗСУ за день збили 3 винищувачі-бомбардувальники окупантів

Дрони атакували Курську область в Росії

Про це пише міноборони РФ.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО буцімто знищила дрон у Курській області.

З початку доби ЗСУ збили три російські Су-34

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Сьогодні, 29 лютого, - дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака", - йдеться у повідомленні.

За словами командувача, Повітряні сили ліквідували винищувач на Східному напрямку.

Об 11:24 стало відомо про ще два збиті літаки. 

"Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти! Сьогодні близько 09:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів!" - написав Олещук.

Нагадаємо, що 27 лютого ЗСУ збили 2 російські винищувачі.

ЗСУ ліквідували заступника командира російського військпідрозділу та ще 18 окупантів в Оленівці

Про ефективну роботу ЗСУ в Оленівці представник Головного управління розвідки Андрій Юсов сказав "Радіо Свобода".

За його словами, це не перший і не останній такий удар.

"Це планова робота українських сил безпеки й оборони та ефективне використання наявних засобів. Розвідка на місцях, військова розвідка працює над тим, аби виявляти місця скупчення противника, живої сили й техніки. В даній ситуації прекрасно відпрацьована операція, оперативно використана інформація – і завдано значного удару ворогу", - сказав Юсов.

За попередніми даними, внаслідок удару ліквідували 19 російських окупантів, зокрема заступника командира російського військового підрозділу. Також 12 загарбників поранено, зокрема командира цього підрозділу.

Репера Snoop Dogg помітили у прикрасі Peace for Ukraine Necklace на підтримку України

На це звернув увагу портал rap.ua.

Американський репер, продюсер і актор Келвін Бродус, більш знаний як Snoop Dogg, часто доповнює свій образ підвіскою Peace for Ukraine Necklace. Прикрасу можна помітити на музикантові у поєднанні з різним одягом.

На фото: Snoop Dogg у прикрасі Peace for Ukraine Necklace

Фото: Instagram King Ice

Peace for Ukraine Necklace виконана у формі жовтого соняшника, одна з пелюсток якого забарвлена у блакитний. У центрі квітки розміщений міжнародний символ миру.

ЗСУ знищили групу підрозділу "Ахмат" на Бахмутському напрямку

Про це заявив начальник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш у етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог намагається атакувати малими штурмовими групами, до 20 осіб, з метою відбиття раніше втраченого положення, повернення його під свій контроль для подальшого просування і виходу на плацдарми в напрямку Часового Яру. Зараз там активно діють штурмові групи у вигляді підрозділів "Ахмат". Нещодавно одна з бригад, яка тримає оборону на цьому напрямку, знищила одну з таких груп. Спочатку йшла штурмова група, за нею мала висуватися група закріплення. Окупанти були розбиті нашою артилерією та добиті дронами. Група висування також була виявлена. По ній було нанесено вогневе ураження, після чого підрозділи відмовилися продовжувати свої наступальні дії", - повідомив Євлаш.

Українська ІТ-Армія атакувала найбільший сервіс електронної пошти в РФ

Про це повідомило Мінцифри. 

Вказано, що доступ до акаунтів втратила не лише частина внутрішніх користувачів, а й усі власники пошти Mail.ru, які перебувають за межами РФ. 

"Доступ до імейла — це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів", - зазначили у Мінцифри. 

У відомстві закликали українців приєднатися до ІТ-Армії, оскільки "кібервоїном може стати кожен". 

Україна з початку року виготовила близько 200 тис. FPV-дронів

У січні-лютому 2024 року українські виробники виготовили близько 200 тис. FPV-дронів. Загалом цьогоріч Україна планує виготовити 2 млн дронів різних типів.

Про це заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр сказала в коментарі Forbes.

"Президент говорив про 1 млн дронів – наші потужності вже дозволяють виготовити стільки й навіть більше", - сказала чиновниця.

За її словами, українські потужності спроможні виготовляти близько 100 тис. безпілотників на місяць. Таким чином спроможності українських виробництв сягнуть рівня 2 млн безпілотників різних типів, зокрема FPV.

Авіація України завдала ударів по 10 районах скупчення ворога

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 3 реактивних системах залпового вогню БМ-21 “Град”, 1 складу боєприпасів, 1 засобу радіоелектронної боротьби противника.

Теги:
Культура
ЗСУ
Війна з Росією
окупанти
безпілотник
кібератаки
Бахмут
Оленівка
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