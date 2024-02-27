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На Східному напрямку Повітряні сили збили ще один Су-34 армії РФ

27 лютого, 2024 вiвторок
11:22
Новини Су-34

Повітряні сили ЗСУ збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у telegram.

"Мінус ще один Су-34 на Східному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Олещук зазначив, що вчора російським пілотам вдалось ухилитися від українських ракет, але так буде не завжди.

  • Нагадаємо, 23 лютого Сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Згодом стало відомо, що він був збитий із радянського ЗРК С-200.
  • Тоді також за повідомленням ЗМІ, у Генічеському районі Херсонської області впав російський літак Су-34. Імовірно його збили відразу після пуску ракет по Україні.

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