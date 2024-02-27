На Східному напрямку Повітряні сили збили ще один Су-34 армії РФ

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у telegram.

"Мінус ще один Су-34 на Східному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Олещук зазначив, що вчора російським пілотам вдалось ухилитися від українських ракет, але так буде не завжди.