На Херсонщині збито російський літак Су-34, який запустив ракети по Україні, - ЗМІ
За повідомленням ЗМІ, у Генічеському районі Херсонської області впав російський літак Су-34. Імовірно його збили відразу після пуску ракет по Україні
Про це повідомило "Радіо Свобода".
Як зазначає видання, "очевидці публікують відео з місця падіння літака".
І додає, що за непідтвердженими даними, його було збито.
Телеграм-канал Кримський вітер повідомляє, що російський Су-34 після пуску ракети по українських містах зник з екранів радарів. Це нібито сталося "на висоті 2000 м над Генічеським районом".
Згодом там додали: "До місця падіння літака поїхало щонайменше 4 пожежні автомобілі та машини швидкої допомоги".
Відзначимо, що натяк на збиття винищувача зробили Сили оборони півдня у своєму дописі в телеграм. Вони повідомили про авіаобстріл території України, і додали, що "доля літака з'ясовується".
- Нагадаємо, 23 лютого Сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Згодом стало відомо, що він був збитий із радянського ЗРК С-200.
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