На Херсонщині збито російський літак Су-34, який запустив ракети по Україні, - ЗМІ

Про це повідомило "Радіо Свобода".

Як зазначає видання, "очевидці публікують відео з місця падіння літака".

І додає, що за непідтвердженими даними, його було збито.

Телеграм-канал Кримський вітер повідомляє, що російський Су-34 після пуску ракети по українських містах зник з екранів радарів. Це нібито сталося "на висоті 2000 м над Генічеським районом".

Згодом там додали: "До місця падіння літака поїхало щонайменше 4 пожежні автомобілі та машини швидкої допомоги".

Відзначимо, що натяк на збиття винищувача зробили Сили оборони півдня у своєму дописі в телеграм. Вони повідомили про авіаобстріл території України, і додали, що "доля літака з'ясовується".