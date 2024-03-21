Переможні новини 757-го дня війни: втрати російської армії під час рейду добровольців у Білгородську та Курську області РФ і посилення соцзахисту українських військових

Україна отримала $1,5 млрд від Канади

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі.

"Ще одна гарна новина за сьогодні. Україна отримала 2 мільярди канадських доларів від Канади, що еквівалентно 1,5 мільярда доларів США", - поінформував він.

За його словами, це важливі кошти, які допоможуть уряду України фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги українцям.

Шмигаль повідомив, що наразі загальна сума фінансової підтримки Канади від початку повномасштабного вторгнення Росії становить майже 7 мільярдів канадських доларів.

"Вдячні канадському народу та Уряду, які залишаються нашими надійними союзниками в ці складні часи", - резюмував прем’єр.

Іспанія готує передачу Україні 19 танків Leopard 2

Про це виданню La Vanguardia повідомили джерела в оборонному відомстві.

Це будуть 19 Leopard 2A4, які мають бути підготовлені на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадайра (Севілья). Поставка буде здійснена двома партіями: десять бойових танків до кінця червня і ще дев'ять – у вересні.

Таке розпорядження віддав глава іспанського уряду Педро Санчес, який разом з міністеркою оборони Маргаритою Роблес зустрівся з представниками основних компаній оборонного сектору Іспанії. Під час зустрічі Санчес підтвердив рішуче засудження урядом агресії Росії проти України. І саме в цьому контексті відбуватиметься нова поставка.

Австралія приєдналася до української Коаліції дронів

Міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що його країна приєдналася до Коаліції дронів для України.

Про це пише The Guardian.

"Сьогодні ми також оголошуємо, що Австралія братиме участь у Коаліції з безпілотників, яку очолюють Сполучене Королівство та Латвія", - заявив Марлес.

За його словами, Австралія продовжить "робити свій внесок у зусилля, щоб Україна зберегла курс і змогла вирішити цей конфлікт на своїх умовах".

Атака по Білгородській області із застосуванням РСЗВ Vampire

Російське міністерство оборони вранці 21 березня звинуватило Україну у нібито атаці по Білгородській області із застосуванням РСЗВ Vampire.

Про це пише міноборони РФ.

"Близько 08:00 мск припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські сили ППО "традиційно" знищили 10 реактивних снарядів у повітрі над Білгородською областю.

Натомість російське пропагандистське видання ТАСС пише про нібито пошкодження будівлі "Білгород-Арени" буцімто через обстріл.

"Пошкоджено скління будівлі та частково її фасад. Біля арени виявлено вирву від снаряда", - написало росЗМІ.

Пізніше губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков повідомив, що нібито є 5 постраждалих. Також у місті пошкоджені понад 30 квартир. В одному з багатоквартирних будинків уламки снаряда прилетіли на верхні поверхи - є загроза обвалення балкона.

У місті також є пошкодження на лінії електропередачі, тимчасово без світла залишаються близько 5 тисяч мешканців. За попередніми даними, пошкоджено 10 автомобілів.

Натомість в області є пошкодження 5 приватних домоволодінь та 2 автомобілів.

Рада ухвалила законопроєкт щодо посилення соціального захисту військових

Про це повідомили нардепи Ірина Фріз та Ярослав Железняк.

У другому читанні законопроєкт підтримали 296 народних обранців.

Метою законопроєкту в пояснювальній записці названо вдосконалення механізмів забезпечення деяких прав військовослужбовців, зокрема, на інформацію, медичне забезпечення, відпустки, а також прав поліцейських на одноразову грошову допомогу в разі загибелі (смерті), визначення втрати працездатності.

До другого читання з документа прибрали норми, якими влада пропонувала надмірно обмежити права військовослужбовців на свободу слова та публікацію інформації в мережі.

Законопроєктом встановлено можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, в тому числі й за кордоном без необхідності через 4 місяці особисто проходити ВЛК.

На рівні закону встановлено, що в разі загибелі військовослужбовця родина має право отримати грошову виплату у розмірі 15 млн грн.

"Також відхилено норми щодо додаткового надмірного регулювання ввезення гуманітарної допомоги. Воно має здійснюватися відповідним законодавством, а протягувати обмеження під красивою вивіскою "соціального забезпечення військових" є хибним та неприпустимим", - написала Фріз.

Також у законопроєкті прописано, що священники так званої УПЦ МП не можуть бути військовими капеланами.

Легіон "Свобода Росії" назвав втрати армії РФ унаслідок рейду добровольців до Білгородської та Курської областей

Російська армія втратила щонайменше 1500 військових вбитими та пораненими внаслідок рейду добровольців у Курській та Білгородській областях РФ.

Про це заявив представник ЛСР Олексій Барановський під час пресконференції.

За його словами, за весь час рейду в Курській та Білгородській областях російська армія втратила:

651 безповоротні втрати;

980 поранені;

37 взяті у полон;

121 знищена одиниця техніки;

50 одиниць техніки, яку пошкодили.

Водночас Барановський заявив. що за час рейду добровольцям вдалося звільнити від путінського режиму два населених пункти.

Естонія оголосила новий пакет допомоги для України на €20 млн

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час візиту до Києва у четвер, 21 березня, заявив про новий пакет військової допомоги для України на €20 млн.

Про це йдеться у відомстві.

За його словами у пакет військової допомоги для України входять артилерійські снаряди, протитанкові гармати, вибухові речовини, протигази, снайперське спорядження, боєприпаси меншого калібру.

"Ми склали пакет допомоги таким чином, щоб Україна отримала від нього максимальну користь, при цьому не постраждала боєготовність Сил оборони Естонії", - сказав міністр оборони Ханно Певкур.

Водночас пакет допомоги містить снаряди калібру 155 мм, що є додатковим внеском Естонії в ініціативу Європейського Союзу щодо відправлення в Україну мільйона снарядів.

Оскароносна стрічка "20 днів у Маріуполі" зʼявилась на всіх українських онлайн-платформах

Про це повідомив український кінодистриб'ютор "Артхаус Трафік".

21 березня документальний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі", створений у співпраці американської документальної студії ​​FRONTLINE та американського інформаційного агентства Associated Press, зʼявився на українських сервісах.

Стрічка, яка отримала перший для України "Оскар" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм", тепер доступна для перегляду на платформах Sweet.TV, Megogo, Київстар ТБ, Takflix і Volia TV.

Окрім цього, покази фільму на великих екранах тривають в обраних кінотеатрах України.