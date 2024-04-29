Переможні новини 796-го дня війни: росіяни масово тікають з армії, а ЗСУ на півдні вдало відпрацювали дронами по ворогу

Офіційні чат-боти України в Telegram відновили роботу

Уранці 29 квітня відновили роботу офіційні українські чат-боти, які допомагали в боротьбі з агресією РФ. Напередодні застосунок Telegram заблокував їх. Представник платформи заявив, що це сталося помилково.

Про це повідомила інформаційна агенція Reuters з посиланням на неназване джерело в компанії.

Представник Telegram сказав, що боти були "тимчасово вимкнені через помилковий результат, але відтоді вони були відновлені", не надавши додаткових деталей.

Латвія передала Україні нову партію допомоги у сфері енергетики

Компанія Latvenergo передала Україні пакет обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що до пакета допомоги увійшли високовольтний трансформатор потужністю 250 МВА, який раніше використовувався на Ризькій ГЕС, компресор стиснутого повітря GR110 та 60 тонн трансформаторного мастила.

Державна пожежно-рятувальна служба допомогла з доставкою в Україну. Транспортні витрати покрив ЄС."З постачанням високовольтного трансформатора, мастила та компресора мешканцям України буде надано допомогу на побутовому рівні, а також для водопостачання та теплопостачання лікарень, шкіл та інших об'єктів. Давайте будемо єдині, поки Україна не переможе", - заявив адміністративний директор AS. Latvenergo Арніс Кургс.

ГУР: у підрозділах армії РФ зафіксували понад 18 тис. випадків дезертирства

У збройних формуваннях південного військового округу окупаційної російської армії зростають випадки дезертирства - загалом самовільно залишили службу вже понад 18 тисяч військових

Про це інформує пресслужба ГУР.

Зазначається, що левова частка, близько 12 тисяч утікачів серед російських військових, припадає на 8-му загальновійськову армію збройних сил РФ, яку ворог регулярно залучає у бойових діях на сході України.

Орієнтовно 10 тисяч із них призвані Москвою через мобілізацію, решта 2 тисячі - контрактники.



Крім того, у 58-й загальновійськовій армії РФ, що також входить до південного округу армії держави-агресорки, рівень дезертирства становить близько 2500 осіб.

Військові відпрацювали дронами по позиції ворога на півдні

Сили оборони відпрацювали дронами та гаубицею по ворожій позиції на півдні України. Внаслідок ударів є загиблі серед окупантів.

Як розповідають ССО, оператори 73 морського центру СпП імені кошового отамана Антіна Головатого під час розвідки на Південному напрямку виявили місце дислокації росіян, а також їх складу боєкомплекту.

Військові завдали вогневих уражень FPV-дронам, дронами зі системою скиду, а також 122-мм гаубицею Д-30. Під час ударів були знищені:

капоніри з боєкомплектом;

3 окупантів. Ще 5 отримали поранення;

місця розташування особового складу ворога.

Україна готується до F-16

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Україна готує комплекс заходів для захисту винищувачів F-16, коли вони перебуватимуть на аеродромах

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Вже є низка напрацювань, як можна буде безпечно розмістити F-16 в Україні, щоб вони могли ефективно виконувати задачі та захищати наш повітряний простір", – зазначив речник ПС ЗСУ.

За його словами, після того, як Україна отримає винищувачі, Сили оборони зможуть проводити різноманітні операції з відбиття повітряних ударів і завдання ураження противника.

"Але для цього необхідно правильно підготувати місце їхнього базування. Це колосальні кошти, йдеться про підземні сховища, бункери. Тому зараз розробляються методи щодо того, як саме їх можна буде розміщати", – пояснив Євлаш.

Він наголосив, що це буде розосереджене розташування на різних типах злітних смуг, де росіянам буде складно виявити українські літаки. Для цього, зокрема, буде застосуватись різний набір методів, щоб вводити окупантів в оману.

Авіація України завдала ударів по 5 районах зосередження ворога

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.