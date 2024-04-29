Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Перемога України Переможні новини 796-го дня війни: росіяни масово тікають з армії, а ЗСУ на півдні вдало відпрацювали дронами по ворогу
Огляд

Переможні новини 796-го дня війни: росіяни масово тікають з армії, а ЗСУ на півдні вдало відпрацювали дронами по ворогу

Катерина Бенюк
29 квітня, 2024 понедiлок
19:00
Перемога України переможні новини

Україна готує заходи безпеки для утримування F-16, а ССО на півдні успішно відпрацювали по окупантах

Офіційні чат-боти України в Telegram відновили роботу

Уранці 29 квітня відновили роботу офіційні українські чат-боти, які допомагали в боротьбі з агресією РФ. Напередодні застосунок Telegram заблокував їх. Представник платформи заявив, що це сталося помилково.

Про це повідомила інформаційна агенція Reuters з посиланням на неназване джерело в компанії.

Представник Telegram сказав, що боти були "тимчасово вимкнені через помилковий результат, але відтоді вони були відновлені", не надавши додаткових деталей.

Латвія передала Україні нову партію допомоги у сфері енергетики

Компанія Latvenergo передала Україні пакет обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що до пакета допомоги увійшли високовольтний трансформатор потужністю 250 МВА, який раніше використовувався на Ризькій ГЕС, компресор стиснутого повітря GR110 та 60 тонн трансформаторного мастила.

Державна пожежно-рятувальна служба допомогла з доставкою в Україну. Транспортні витрати покрив ЄС."З постачанням високовольтного трансформатора, мастила та компресора мешканцям України буде надано допомогу на побутовому рівні, а також для водопостачання та теплопостачання лікарень, шкіл та інших об'єктів. Давайте будемо єдині, поки Україна не переможе", - заявив адміністративний директор AS. Latvenergo Арніс Кургс.

ГУР: у підрозділах армії РФ зафіксували понад 18 тис. випадків дезертирства

У збройних формуваннях південного військового округу окупаційної російської армії зростають випадки дезертирства - загалом самовільно залишили службу вже понад 18 тисяч військових

Про це інформує пресслужба ГУР.

Зазначається, що левова частка, близько 12 тисяч утікачів серед російських військових, припадає на 8-му загальновійськову армію збройних сил РФ, яку ворог регулярно залучає у бойових діях на сході України.

Орієнтовно 10 тисяч із них призвані Москвою через мобілізацію, решта 2 тисячі - контрактники. 
 
Крім того, у 58-й загальновійськовій армії РФ, що також входить до південного округу армії держави-агресорки, рівень дезертирства становить близько 2500 осіб.

Військові відпрацювали дронами по позиції ворога на півдні

Сили оборони відпрацювали дронами та гаубицею по ворожій позиції на півдні України. Внаслідок ударів є загиблі серед окупантів.

Як розповідають ССО, оператори 73 морського центру СпП імені кошового отамана Антіна Головатого під час розвідки на Південному напрямку виявили місце дислокації росіян, а також їх складу боєкомплекту.

Військові завдали вогневих уражень FPV-дронам, дронами зі системою скиду, а також 122-мм гаубицею Д-30. Під час ударів були знищені:

  • капоніри з боєкомплектом;
  • 3 окупантів. Ще 5 отримали поранення;
  • місця розташування особового складу ворога.

Україна готується до F-16

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Україна готує комплекс заходів для захисту винищувачів F-16, коли вони перебуватимуть на аеродромах

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Вже є низка напрацювань, як можна буде безпечно розмістити F-16 в Україні, щоб вони могли ефективно виконувати задачі та захищати наш повітряний простір", – зазначив речник ПС ЗСУ.

За його словами, після того, як Україна отримає винищувачі, Сили оборони зможуть проводити різноманітні операції з відбиття повітряних ударів і завдання ураження противника.

"Але для цього необхідно правильно підготувати місце їхнього базування. Це колосальні кошти, йдеться про підземні сховища, бункери. Тому зараз розробляються методи щодо того, як саме їх можна буде розміщати", – пояснив Євлаш.

Він наголосив, що це буде розосереджене розташування на різних типах злітних смуг, де росіянам буде складно виявити українські літаки. Для цього, зокрема, буде застосуватись різний набір методів, щоб вводити окупантів в оману.

Авіація України завдала ударів по 5 районах зосередження ворога

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.

Теги:
Суспільство
Латвія
ЗСУ
ССО
Війна з Росією
ГУР
F-16
допомога Україні
Енергетика
Читайте також:
ЗСУ
27 квітня, 2024 субота
"Десятиліття протистояння без будь-яких угод": дипломат Чалий спрогнозував, як може завершитися війна Росії з Україною
Карта бойових дій: Авдіївка
27 квітня, 2024 субота
"Ті, хто зайшов у цей клин, - смертники": військовослужбовець ЗСУ Варченко про просування ворога біля Очеретиного
окупант
27 квітня, 2024 субота
Кубинські найманці ліквідували російського командира на Донеччині, - "Атеш"
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.48
    Купівля 39.48
    Продаж 39.95
  • EUR
    Купівля 42.28
    Продаж 42.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
29 квітня
20:12
ТЦК
В Одесі співробітники ТЦК намагалися заштовхати чоловіка в мікроавтобус: у ЗСУ прокоментували інцидент
20:10
За добу Сили оборони відбили 82 ворожі атаки, найбільше - на Бахмутському напрямку
20:02
OPINION
Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ
Українська військова хустка
19:59
Оновлено
ракета Х-59
Росіяни обстріляли Одесу: загинули 2 людини та собака, ще 17 осіб поранені
19:57
Російські військові
На ТОТ Запоріжжя росіяни створили "призовні комісії" для мобілізації на війну проти України, - Спротив
19:49
Чорногорія
У Чорногорії планують запровадити 7-годинний робочий день до кінця року
19:33
На фото: Логотип OpenAI
OpenAI використовуватиме контент ЗМІ в навчанні систем ШІ
19:30
Ентоні Блінкен
Блінкен закликав ХАМАС негайно прийняти пропозицію Ізраїлю про перемир'я
19:17
Оновлено
Росіяни вдарили КАБами по Харкову: є поранені
19:00
Інтерв’ю
чеський хокеїст Домінік Гашек
Легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек: участь спортсменів РФ у будь-яких змаганнях підтримує вторгнення в Україну і людські втрати
18:58
OPINION
Микола Княжицький
Telegram офіційно обрав сторону в нашій війні
18:54
Оновлено
Вбивство українців у Німеччині
Убивство українських військових росіянином у Німеччині: названо підрозділ одного з убитих
18:53
Росіяни через брак автомобілів відновлюють стару техніку в Севастополі, - "Атеш"
18:32
грузія
У Грузії парламентський комітет підтримав у другому читанні закон про "іноагентів" після 10-годинного обговорення
18:31
Оновлено
Балтійське море
Росія глушить GPS: Finnair призупинила польоти до Тарту в Естонії
18:23
Ексклюзив
Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон
Китай готовий стримувати РФ, щоб вийти на нову геополітичну угоду із Заходом, - експерт-міжнародник Краєв
18:13
Ексклюзив
Ярослав Юрчишин
Голова Комітету ВР з питань свободи слова застеріг українців від використання Telegram
18:10
Євробачення 2023
Євробачення-2023, проведене від імені України, отримало дві нагороди BAFTA
18:09
Марк Рютте
Туреччина готова підтримати кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
18:08
Новини Західної України
Україна розпочне переговори з ЄС щодо продовження "транспортного безвізу"
18:03
OPINION
Олексій Голобуцький
Про живучість совка
17:58
діти, злочини росії
Росіяни обіцяють підліткам з ТОТ відпочинок у Криму в рамках конкурсу героїзації окупантів, - Спротив
17:48
Іран
"Обговорювали двосторонню торгівлю": Іран заперечив співпрацю з КНДР у програмі виготовлення балістичних ракет
17:44
на фото жінка, яка вивозила українок до трудового рабства в Румунії
На Одещині затримали жінку, яка вивозила українок до Румунії для трудової експлуатації
17:34
Міністерство закордонних справ Республіки Таджикистан
МЗС Таджикистану вручило ноту протесту російському послу
17:32
фейкові новини, fake news
"Україні потрібно віддати територію заради миру": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 29 квітня
17:28
Гарві Вайнштейн
Гарві Вайнштейна після повернення з в'язниці госпіталізували
17:22
міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен
У Данії заговорили про обов'язковий призов для жінок
17:17
Ексклюзив
українські морські піхотинці
Окупанти безуспішно намагаються вибити морських піхотинців з лівобережжя Херсонщини, - Плетенчук
17:17
OPINION
Микола Княжицький
Розділяй і володарюй по-українськи
17:15
Фінляндія
Фінляндія запропонувала прикордонній службі ЄС продовжити нагляд за сухопутним кордоном з РФ
17:14
Оновлено
чатбот єВорог
Офіційні чат-боти України в Telegram відновили роботу, представник платформи сказав, що їх блокували помилково
17:09
Оновлено
Україна ЄС
У Мін'юсті уточнили інформацію про тимчасовий відступ України від Конвенції з прав людини
16:54
Олег Сенцов
Кінорежисер і колишній бранець Кремля Олег Сенцов боронить Часів Яр
16:51
Мая Санду
ЄС має створити версію "плану Маршалла" для фінансування розвитку Молдови й України, - Санду
16:36
Ентоні Блінкен
Китай не надає зброю РФ, але допомагає Москві справлятися з санкційним тиском, - Блінкен
16:28
Alyona Alyona
"Звучу ще привабливіше": Alyona Alyona спростувала, що втратила голос перед Євробаченням-2024
16:16
Оновлено
літак МІГ-29
Казахстан спростував інформацію про нібито продаж Сполученим Штатам радянських бойових літаків
16:12
Учасники кластеру Brave1 за рік створили понад 1 600 defense-tech розробок
16:11
СБУ повідомила про підозру гендиректору найбільшого виробника російських "калібрів" Абдрахманову
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV