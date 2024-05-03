Переможні новини 800-го дня війни: понад тисячу уражених окупантів за добу на східному напрямку та кібератака ГУР на зв'язок у російському Татарстані

Хакери ГУР атакували інтернет-провайдерів і мобільних операторів у російському Татарстані

Про це повідомляють "Суспільне", "РБК-Україна" та NV із посиланням на власні джерела у спецслужбі.

Зазначається, що головним обʼєктом кібероперації стали мережі зв’язку в основній економічній зоні Алабуга, де розміщено понад 30 виробництв, зокрема важливі підприємства ОПК.

Унаслідок DDоS-атаки вдалося заблокувати роботу інтернет-мережі, мобільного оператора МТС, найбільшого оператора зв’язку ПАО Таттелеком та регіонального Уфанет.

"Користувачі мереж скаржаться на відсутність доступу до Інтернету, роботу вебресурсів та мобільних додатків. При цьому окремі клієнти повідомляють про неможливість скористатися мобільними додатками, які керують роботою домофонів у підʼїздах. Також користувачі атакованих провайдерів повідомляють про збої в роботі інтернет-месенджерів", - йдеться у повідомленні.

Будівництво оборонних споруд у 5 областях добігає завершення

Про це повідомляє Міноборони.

Зазначається, що будівництво оборонних споруд добігає завершення у Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській областях.

"Сумська, Запорізька, Донецька, Херсонська та Харківська області: одразу на пʼяти напрямках будівництво оборонних фортифікацій підходить до завершення", - йдеться у повідомленні.

Партизани "Атеш" показали систему оборони окупантів у Джанкої

Про це партизани повідомили у telegram.

Вказано, що місцевість неподалік від села Смарагдове в Джанкойському районі обставлена денними і нічними камерами відеоспостереження. Також там є військові зі зброєю та машинами укриттях, військові групи швидкого реагування. Патрулі обходять місцевість кожні дві години: вони перевіряють не лише дороги та територію біля "зубів дракона", але й прочісують посадки.

Координати: 45.7529806, 34.4068106

"Попри тимчасову, частково панівну ситуацію окупантів на передовій, вони все одно готуються до майбутньої оборони міст на півострові. Вони прекрасно розуміють, що їм доведеться рано чи пізно оборонятися не тільки від СОУ, а й від наших людей у Криму. Крим буде деокупований, і це неминуче!", - наголосили партизани.

У Steam з'явилась демоверсія гри про звільнення України Threads of War

Про це повідомляє Dou.ua.

Гру розробив директор Creoteam та дизайнер Football, Tactics & Glory Андрій Костюшко разом зі своїм з 11-річним сином Аскольдом.

Сюжет гри Threads of War дає змогу користувачам пройти шлях визволення України від російських загарбників у 2022 році.

Протягом гри користувачі матимуть можливість битися за українські населені пункти у форматі, який відсилає до Battle City для NES, проте з деякими нововведеннями. Елементи roguelite присутні в глобальному прогресі.

Італія планує схвалити новий пакет допомоги Україні із ППО SAMP/T, - La Repubblica

Як пише італійська газета La Repubblica, уряд на чолі з Джорджією Мелоні вирішив схвалити дев’ятий міжміністерський указ про військову допомогу Україні, який передбачатиме постачання системи ППО SAMP/T.

Італія має п’ять таких систем. Рим хоче передати Україні систему, яку позичав Словаччині. Ще частину систем використають для захисту місця проведення саміту G7.

Крім того, до пакету допомоги увійде постачання артилерії.

Українські бійці знищили пускову установку російського ЗРК "Тор"

Про це йдеться в повідомленні ГУР.

"А коригував роботу ракетників безпілотний комплекс PD-2, гроші на який донатили саме ви! Дякуємо, що робите такі операції розвідників можливими!" — йдеться в повідомленні.

Лише на східному напрямку ворог зазнав втрат за добу в 1160 окупантів

Про це йдеться в повідомленні оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Зокрема, втрати росіян за минулу добу такі:

особового складу — 1160

танків — 18

бойових бронемашин — 28

гармат і мінометів — 36

протитанкових засобів — 2

автомобільної техніки — 28

спеціальної техніки — 3

засобів РЕБ — 1

БПЛА — 420

пунктів управління БПЛА — 1

укриттів — 17

складів боєприпасів — 6

складів ПММ — 1

Авіація ЗСУ завдала ударів по 13 районах зосередження ворога

Як повідомляє Генштаб, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та трьох пунктах управління, а підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління противника.