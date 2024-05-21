Переможні новини 818-го дня війни: атака на нафтобазу РФ, 1 млрд євро на ППО для України та передача заморожених російських активів

Безпілотник атакував нафтобазу в Білгородській області РФ

Уранці понеділка, 20 травня, у Білгородській області безпілотник атакував російську нафтобазу. У результаті пошкоджено резервуар із паливом.

Про це інформує російське видання ASTRA 21 травня.

Зазначається, що безпілотник атакував територію нафтобази "Юттек" у районному селищі Прохорівка.

За даними видання, ушкодження отримав резервуар із бензином.

ЄС планує почати переговори про вступ України в союз у червні

Офіційні особи у Брюсселі прагнуть розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу наступного місяця.

Про це повідомляє Politico.

Попри те, що в грудні минулого року лідери ЄС висловили бажання, щоб Україна та Молдова приєдналися до союзу, формальна юридична процедура початку переговорів про членство була затримана через опозицію з боку Угорщини.

Наразі дипломати з ЄС та Києва інтенсивно працюють над тим, щоб переконати угорський уряд дати згоду на початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

За словами п'яти дипломатів, мета цих зусиль полягає в тому, щоб розпочати офіційні переговори вже 25 червня.

Актор з серіалу "Надприродне" Міша Коллінз прибув до Києва й зізнався у коханні Україні

У вівторок, 21 травня, актор із серіалу "Надприродне" та амбасадор фандрейзингової платформи United24 у напрямі "Гуманітарне розмінування" Міша Коллінз прибув до української столиці.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні вранці приїхав на київський вокзал разом з помічником", - написав він.

Платформа United24 опублікувала відео з прибуття актора до української столиці на своїй сторінці в Instagram.

"Я люблю тебе, Україно, і дуже дякую, що ти мене прийняла. Для мене велика честь повернутися сюди", - зізнався Маша Коллінз на відео.