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Огляд

Переможні новини 818-го дня війни: атака на нафтобазу РФ, 1 млрд євро на ППО для України та передача заморожених російських активів

Катерина Бенюк
21 травня, 2024 вiвторок
19:00
Перемога України переможні новини

Актор з серіалу "Надприродне" Міша Коллінз прибув до Києва й зізнався у коханні Україні, а Німеччина зібрала майже 1 млрд євро на ППО для України

Зміст

Безпілотник атакував нафтобазу в Білгородській області РФ

Уранці понеділка, 20 травня, у Білгородській області безпілотник атакував російську нафтобазу. У результаті пошкоджено резервуар із паливом.

Про це інформує російське видання ASTRA 21 травня.

Зазначається, що безпілотник атакував територію нафтобази "Юттек" у районному селищі Прохорівка.

За даними видання, ушкодження отримав резервуар із бензином.

ЄС планує почати переговори про вступ України в союз у червні

Офіційні особи у Брюсселі прагнуть розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу наступного місяця.

Про це повідомляє Politico.

Попри те, що в грудні минулого року лідери ЄС висловили бажання, щоб Україна та Молдова приєдналися до союзу, формальна юридична процедура початку переговорів про членство була затримана через опозицію з боку Угорщини.

Наразі дипломати з ЄС та Києва інтенсивно працюють над тим, щоб переконати угорський уряд дати згоду на початок переговорів щодо вступу України до ЄС. 

За словами п'яти дипломатів, мета цих зусиль полягає в тому, щоб розпочати офіційні переговори вже 25 червня.

Актор з серіалу "Надприродне" Міша Коллінз прибув до Києва й зізнався у коханні Україні

У вівторок, 21 травня, актор із серіалу "Надприродне" та амбасадор фандрейзингової платформи United24 у напрямі "Гуманітарне розмінування" Міша Коллінз прибув до української столиці.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні вранці приїхав на київський вокзал разом з помічником", - написав він.

Платформа United24 опублікувала відео з прибуття актора до української столиці на своїй сторінці в Instagram.

"Я люблю тебе, Україно, і дуже дякую, що ти мене прийняла. Для мене велика честь повернутися сюди", - зізнався Маша Коллінз на відео.

Євросоюз узгодив передачу Україні доходів від заморожених активів Росії

У вівторок, 21 травня, міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський оголосив, що країни Євросоюзу узгодили план із використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).

"Сьогодні в рамках ЄС ми ухвалили рішення про передачу Україні коштів, отриманих у результаті заморожування активів російського Центрального банку. Тільки цього року ця сума може скласти до 3 млрд євро", - йдеться у повідомленні.

Липавський додав, що 90% коштів підуть на військову підтримку.

"Росія повинна заплатити за шкоду, завдану її агресивною війною", - наголосив чеський міністр.

Українські медики отримали 13 реанімобілів від розробників гри World of Tanks

Розробник ігор Wargaming, який створив World of Tanks, передав українським медикам 13 реанімобілів: кошти на них зібрали торік у межах благодійного проєкту WargamingUnited.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

"У жовтні минулого року світовий розробник ігор Wargaming запустив благодійний проєкт WargamingUnited для допомоги українським лікарям. Тоді через платформу UNITED24 вдалося зібрати понад $1 мільйон на машини швидкої допомоги - до збору долучилися люди зі 115 країн!", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що передані реанімобілі отримають Вінницька, Львівська, Київська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Запорізька, Сумська та Херсонська області. 

Німеччина зібрала майже 1 млрд євро на підтримку ППО України

Про це заявила Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

"Україна терміново потребує посилення протиповітряної оборони, щоб захистити себе від російського ракетного і безпілотного граду. Саме тому разом із міністром оборони Борисом Пісторіусом я виступила з глобальною ініціативою щодо збільшення протиповітряної оборони", - заявила вона.

Міністр зазначила, що Німеччина планує домагатися більшого в підтримці української ППО.

"Ми вже зібрали майже мільярд євро на додаткову підтримку українських сил протиповітряної оборони і докладаємо всіх зусиль, щоб домогтися ще більшого. Ми перевернули всі камені по кілька разів і навіть пішли на поставку додаткового підрозділу Patriot", - заявила вона.

Теги:
Суспільство
Культура
Росія
ЄС
Німеччина
ППО
Війна з Росією
безпілотник
допомога Україні
Білгород
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