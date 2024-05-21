Переможні новини 818-го дня війни: атака на нафтобазу РФ, 1 млрд євро на ППО для України та передача заморожених російських активів
Актор з серіалу "Надприродне" Міша Коллінз прибув до Києва й зізнався у коханні Україні, а Німеччина зібрала майже 1 млрд євро на ППО для України
Безпілотник атакував нафтобазу в Білгородській області РФ
Уранці понеділка, 20 травня, у Білгородській області безпілотник атакував російську нафтобазу. У результаті пошкоджено резервуар із паливом.
Про це інформує російське видання ASTRA 21 травня.
Зазначається, що безпілотник атакував територію нафтобази "Юттек" у районному селищі Прохорівка.
За даними видання, ушкодження отримав резервуар із бензином.
ЄС планує почати переговори про вступ України в союз у червні
Офіційні особи у Брюсселі прагнуть розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу наступного місяця.
Про це повідомляє Politico.
Попри те, що в грудні минулого року лідери ЄС висловили бажання, щоб Україна та Молдова приєдналися до союзу, формальна юридична процедура початку переговорів про членство була затримана через опозицію з боку Угорщини.
Наразі дипломати з ЄС та Києва інтенсивно працюють над тим, щоб переконати угорський уряд дати згоду на початок переговорів щодо вступу України до ЄС.
За словами п'яти дипломатів, мета цих зусиль полягає в тому, щоб розпочати офіційні переговори вже 25 червня.
Актор з серіалу "Надприродне" Міша Коллінз прибув до Києва й зізнався у коханні Україні
У вівторок, 21 травня, актор із серіалу "Надприродне" та амбасадор фандрейзингової платформи United24 у напрямі "Гуманітарне розмінування" Міша Коллінз прибув до української столиці.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Сьогодні вранці приїхав на київський вокзал разом з помічником", - написав він.
Платформа United24 опублікувала відео з прибуття актора до української столиці на своїй сторінці в Instagram.
"Я люблю тебе, Україно, і дуже дякую, що ти мене прийняла. Для мене велика честь повернутися сюди", - зізнався Маша Коллінз на відео.
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