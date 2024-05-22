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Огляд

Переможні новини 819-го дня війни: українські морські дрони тепер оснащені системами "Град", а Швеція виділила €6 млрд на військову допомогу ЗСУ

Катерина Бенюк
22 травня, 2024 середа
19:00
Перемога України переможні новини

Естонія виділила понад пів мільярда євро на гуманітарну допомогу Україні, Sea Baby тепер можуть уражати ворога "градами", а українські воїни завдали удару по російському ПП "Шебекіно"

Зміст

МЗС Естонії заявило про виділення понад пів мільярда євро на гуманітарну допомогу Україні

У вівторок, 21 травня, міністерство закордонних справ Естонії оголосило про виділення 656 447 євро на гуманітарну допомогу Україні. Насамперед кошти спрямують на підтримку дітей в прифронтових районах.

Про це повідомляє Postimees.

Зазначається, що 352 695 євро буде використано в рамках діяльності некомерційної організації Eesti Pagulasabi для багатоцільової фінансової допомоги в найбільш уразливих регіонах України, для покращення побуту людей в Україні та серед українських біженців у Грузії.

Крім того, за допомогою 303 752 євро некомерційне об'єднання Mondo організує літні табори післяшкільної освіти для школярів із Запорізької області та запропонує підтримку в галузі психічного здоров'я людям в Україні.

"Жителі України, включно з маленькими дітьми, платять високу і болючу ціну через російський терор. Щоденні атаки, зокрема в Харківській області останніми тижнями, призвели до загибелі мирних жителів, руйнування будівель і вимушеного покидання тисячами вразливих людей своїх домівок. Наш обов'язок - всіляко підтримувати їх", - заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Морські дрони СБУ відтепер оснащені системами "Град"

Морські дрони СБУ Sea Baby відтепер оснащені реактивними системами залпового вогню "Град" і вже активно знищують ворожі цілі.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на власні джерела.

"Наш Sea Baby - це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди, ефективно", - заявили у спецслужбі.

Sea Baby

Фото: Суспільне

Попри війну ВВП України у квітні зріс на понад 4%

За попередніми оцінками Міністерства економіки, зростання внутрішнього продукту України (ВВП) у квітні 2024 року порівняно з квітнем минулого року становило близько 4,3%.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що у підсумку за період із січня по квітень 2024 року зростання ВВП оцінюється на рівні 4,4% [±1%] у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, у квітні 2024 року продовжується тенденція відновлювального зростання економіки, яка була підтримана рекордними обсягами експорту товарів, збільшенням попиту на будівельні послуги в умовах бюджетного фінансування на відновлення інфраструктури, продовженням поліпшення ділових настроїв та пожвавленням споживчої активності.

Уряд Швеції виділив понад €6 млрд на трирічну військову підтримку України

У середу, 22 травня, Швеція погодила створення трирічної програми військової підтримки України на загальну суму 75 млрд шведських крон (понад 6 млрд євро) на 2024-2026 роки.

Про це йдеться на сайті уряду Швеції.

"Швеція збільшить підтримку, і рамка складає 75 мільярдів шведських крон на військову підтримку на 2024-2026 роки, по 25 мільярдів шведських крон на рік", - мовиться у повідомленні.

В уряді підкреслили, що Швеція підтримуватиме Україну доти, доки це буде необхідно.

З цією пропозицією загальна військова і цивільна підтримка України з боку Швеції становитиме понад 100 мільярдів шведських крон (9,66 млрд євро). 

Військова підтримка в рамках України може набувати форми, наприклад, пожертвувань оборонного обладнання, фінансових внесків і фінансової підтримки закупівель оборонного обладнання.

Рада ухвалила законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС

У середу, 22 травня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №10265 щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу.

Про це повідомила у Telegram нардепка від Євросолідарності Ірина Геращенко.

"Оновлюється термінологія, запроваджуються штрафи за порушення використання роумінгу. Регуляторний орган встановлює єдині граничні ставки термінації голосового трафіку для мобільних та фіксованих мереж відповідно до європейського законодавства", - написала Геращенко.

Законопроєкт підтримали 275 народних депутатів.

"Тепер українці, які подорожують країнами Євросоюзу, будуть користуватися національними тарифами мобільного зв'язку і не будуть сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу", - написав у Telegram нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко.

Українські воїни завдали удару по російському пункту пропуску "Шебекіно"

Про це йдеться в повідомленні ДПСУ.

"Найсвіжіші новини з рашистського «шебекіно»! Прикордонники бригади "Сталевий кордон" FPV-дроном передали окупантам: пункт пропуску – не паркінг!".

Теги:
Суспільство
Економіка
ЄС
Естонія
Швеція
СБУ
ЗСУ
Війна з Росією
Держприкордонслужба
безпілотник
допомога Україні
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