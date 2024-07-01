Переможні новини 859-го дня війни: багатотисячні втрати окупантів у Часовому Ярі, розмінування Чорного моря та найпотужніша кібератака ГУР

Сенцов презентував у Чехії свій фільм про війну "Реал"

Український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов, який нині боронить Україну на фронті, у чеських Карлових Варах презентував свій фільм про війну "Реал", та зустрівся після прем'єри з президентом Чеської Республіки Петром Павелом.

Про це чеський президент написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Український режисер, колишній в'язень Кремля, лауреат премії Сахарова та військовий. Олег Сенцов презентує у Карлових Варах свій документальний фільм "Реал", знятий на основі власних фронтових зйомок під час російської агресії в Україні", - написав очільник держави.

У Чорному морі Туреччина, Румунія та Болгарія почали проводити операції з розмінування

Сьогодні, 1 липня, Туреччина, Болгарія та Румунія розпочали в Чорному морі спільні протимінні операції для підвищення безпеки судноплавства й, зокрема, для експорту українського зерна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що така ініціатива Стамбула - перша спільна акція чорноморських держав після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Її мета - знешкодити міни, які дрейфують у деяких частинах Чорного моря через війну.

Кадирівці у Вовчанську розбіглися під час перезмінки ЗСУ

У Вовчанську на Харківщині бійці підрозділу "Ахмат" ЗС РФ розбіглися зі спостережного пункту, бо злякалися пересувань бійців Сил оборони. Про це у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" 1 липня повідомив боєць 24 ОШБр Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"У Вовчанськ завезли й "ахмад чай", але сорт не зовсім зрозумілий, можливо, "мобіки". Вчора побачили, як наші міняються і втекли з СП (спостережний пункт, — ред.), бо думали що на них буде накат", — розповів "Осман".

На Часовоярському напрямку росіяни втратили за червень понад 5 тис. осіб

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі Інтерфакс-Україна.

"Втрати противника становлять 5095 військових і 24 полонених за місяць", - сказав він.

Також Волошин додав, що в червні РФ у середньому здійснювала 5 штурмів на добу в районі Часового Яру.

Речник ОСУВ "Хортиця" розповів, за минулу добу українські захисники на Часовоярському напрямку знищили 68 росіян, одного взяли в полон, а 127 ворогів дістали поранень. Водночас було знищено сім бліндажів і три склади з БК.

ГУР у травні здійснило найпотужнішу атаку на російських провайдерів

Фахівці Головного управління розвідки Міноборони України у травні здійснили найпотужнішу кібератаку на провайдерів РФ, унаслідок якої мережі не було в тимчасово окупованому Криму, а також на ТОТ Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомляє Ліга.net з посиланням на джерело в Силах безпеки й оборони.

Співрозмовник видання розповів, що росіяни називають цю DDos-атаку ГУР найпотужнішою, з якою їм коли-небудь доводилось мати справу.

За словами джерела, внаслідок атаки найбільше постраждав оператор РФ "Міранда-медіа". Його абоненти не мали зв’язку й не могли оплачувати послуги через ураження білінг-системи. Доступу до мережі не було в користувачів тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, а також Криму.

Водночас кібератаки ГУР уразили російську мережу "Фарлайн" - передусім на території Криму.

Гендиректор одного з операторів зв’язку РФ Іван Зима поінформував місцеві медіа про те, що на часткове відновлення зв’язку російським фахівцям знадобилось щонайменше 16 годин. Без зв’язку значна кількість абонентів залишалась понад дві доби.