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Війна з Росією: хроніка
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Головна Перемога України Переможні новини 859-го дня війни: багатотисячні втрати окупантів у Часовому Ярі, розмінування Чорного моря та найпотужніша кібератака ГУР
Огляд

Переможні новини 859-го дня війни: багатотисячні втрати окупантів у Часовому Ярі, розмінування Чорного моря та найпотужніша кібератака ГУР

Катерина Бенюк
1 липня, 2024 понедiлок
19:00
Перемога України Перемога України

Кадирівці тікали з Вовчанська, коли побачили ЗСУ, а ГУР провело потужну атаку на російських провайдерів

Зміст

Сенцов презентував у Чехії свій фільм про війну "Реал"

Український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов, який нині боронить Україну на фронті, у чеських Карлових Варах презентував свій фільм про війну "Реал", та зустрівся після прем'єри з президентом Чеської Республіки Петром Павелом.

Про це чеський президент написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Український режисер, колишній в'язень Кремля, лауреат премії Сахарова та військовий. Олег Сенцов презентує у Карлових Варах свій документальний фільм "Реал", знятий на основі власних фронтових зйомок під час російської агресії в Україні", - написав очільник держави.

У Чорному морі Туреччина, Румунія та Болгарія почали проводити операції з розмінування

Сьогодні, 1 липня, Туреччина, Болгарія та Румунія розпочали в Чорному морі спільні протимінні операції для підвищення безпеки судноплавства й, зокрема, для експорту українського зерна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що така ініціатива Стамбула - перша спільна акція чорноморських держав після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Її мета - знешкодити міни, які дрейфують у деяких частинах Чорного моря через війну.

Кадирівці у Вовчанську розбіглися під час перезмінки ЗСУ

У Вовчанську на Харківщині бійці підрозділу "Ахмат" ЗС РФ розбіглися зі спостережного пункту, бо злякалися пересувань бійців Сил оборони. Про це у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" 1 липня   повідомив боєць 24 ОШБр Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"У Вовчанськ завезли й "ахмад чай", але сорт не зовсім зрозумілий, можливо, "мобіки". Вчора побачили, як наші міняються і втекли з СП (спостережний пункт, — ред.), бо думали що на них буде накат", — розповів "Осман".

На Часовоярському напрямку росіяни втратили за червень понад 5 тис. осіб

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі Інтерфакс-Україна.

"Втрати противника становлять 5095 військових і 24 полонених за місяць", - сказав він.

Також Волошин додав, що в червні РФ у середньому здійснювала 5 штурмів на добу в районі Часового Яру.

Речник ОСУВ "Хортиця" розповів, за минулу добу українські захисники на Часовоярському напрямку знищили 68 росіян, одного взяли в полон, а 127 ворогів дістали поранень. Водночас було знищено сім бліндажів і три склади з БК.

ГУР у травні здійснило найпотужнішу атаку на російських провайдерів

Фахівці Головного управління розвідки Міноборони України у травні здійснили найпотужнішу кібератаку на провайдерів РФ, унаслідок якої мережі не було в тимчасово окупованому Криму, а також на ТОТ Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомляє Ліга.net з посиланням на джерело в Силах безпеки й оборони.

Співрозмовник видання розповів, що росіяни називають цю DDos-атаку ГУР найпотужнішою, з якою їм коли-небудь доводилось мати справу.

За словами джерела, внаслідок атаки найбільше постраждав оператор РФ "Міранда-медіа". Його абоненти не мали зв’язку й не могли оплачувати послуги через ураження білінг-системи. Доступу до мережі не було в користувачів тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, а також Криму. 

Водночас кібератаки ГУР уразили російську мережу "Фарлайн" - передусім на території Криму.

Гендиректор одного з операторів зв’язку РФ Іван Зима поінформував місцеві медіа про те, що на часткове відновлення зв’язку російським фахівцям знадобилось щонайменше 16 годин. Без зв’язку значна кількість абонентів залишалась понад дві доби.

Теги:
Культура
ЗСУ
Війна з Росією
окупанти
ГУР
Чорне море
Часів Яр
Вовчанськ
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