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Війна з Росією: хроніка
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Огляд

Переможні новини 861-го дня війни: у ГУР та легіоні "Свобода Росії" розповіли деталі ураження корабля "Сєрпухов", а союзники НАТО виділять Україні €40 млрд

Катерина Бенюк
3 липня, 2024 середа
19:00
Перемога України переможні новини

У Новоросійську заявили про атаку безпілотних катерів, Україна отримала $2,2 млрд від МВФ, а в ГУР розповіли деталі ураження російського корабля "Сєрпухов"

Зміст

У Новоросійську заявили про атаку безпілотних катерів: там знаходиться військово-морська база РФ

Про це повідомляє російський опозиційний телеграм-канал "АСТРА".

"У Новоросійську вибухи, мер заявив про відбиття атаки безекіпажних катерів", - ідеться в повідомленні

Мер Новоросійська Андрій Кравченко закликав місцевих мешканців не перебувати на відкритому просторі біля моря.

Мешканці Новоросійська повідомляли у соцмережах про потужні вибухи, які публікують місцеві телграм-канали.

Міноборони відсудило в іноземного постачальника військового одягу майже 180 млн грн

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони.

"Міжнародний арбітраж ухвалив три рішення, якими присудив стягнути з іноземного постачальника на користь Міністерства оборони України кошти на загальну суму 179 789 482,24 грн (4 423 578,27 дол. США)", – йдеться в повідомленні.

У Міноборони додали, що ці рішення стосуються порушень зовнішньоекономічних договорів на постачання речового майна. Мова про військовий одяг для військовослужбовців Збройних Сил України. 

Згідно з укладеними договорами, Міністерство оборони України повністю виконало свої зобов'язання, вчасно оплативши вартість товарів. Але іноземний постачальник не виконав свою частину угод, надаючи товар зі значними затримками та неналежної якості.

Відтак Міноборони звернулося до міжнародного арбітражу, щоб стягнути з постачальника кошти за несвоєчасне постачання та накласти на нього штрафні санкції.

Україна отримала $2,2 млрд від МВФ

Україна отримала 2,2 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Гроші підуть зокрема на соціальні допомоги, зарплати медиків та учителів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, це частина коштів, передбачених програмою Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) обсягом 16 млрд доларів.

"Для їх отримання Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми - вперше у наших двосторонніх відносинах з МВФ", - написав Шмигаль.

Він також додав, що надані кошти допоможуть уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів.

Ураження ракетного корабля РФ "Сєрпухов": у ГУР та легіоні "Свобода Росії" розповіли деталі спецоперації

Про це йдеться у телеграмі легіону "Свобода Росії".

"Нарешті можемо поділитися деталями спеціальної операції на МРК "Серпухов", яку провели патріоти вільної Росії зі складу Легіону "Свобода Росії" і доброволець з позивним "Гога", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що доброволець вийшов на зв'язок із легіоном у 2023 році, бувши чинним військовослужбовцем Балтійського флоту з допуском до держтаємниці. Тривалий час він надавав легіону важливу інформацію.

Коли перебування на кораблі та подальша робота в інтересах сил опору стала загрозливою, були сплановані та проведені активні дії всередині корабля. Внаслідок проведеної диверсії вдалося зсередини зруйнувати приміщення корабля і повністю знищити засоби зв'язку та автоматизації, кажуть у легіоні "Свобода Росії".

Водночас представник ГУР Андрій Юсов заявив на пресконференції, що ракетний корабель РФ "Сєрпухов" було пошкоджено  в ході спецоперації "Рибалка". Також ГУР отримало секретні дані про російський Балтійський флот і військово-промисловий комплекс ворога.

"На початку квітня цього року з’явилася інформація про інцидент, задимлення з малим ракетним кораблем "Сєрпухов", який в складі Балтійського флоту і знаходиться на базі у місті Балтійськ. Зараз ми можемо сказати, що це була частина операції "Рибалка", яка тривала з 2023 року", - розповів Юсов.

Союзники НАТО погодились виділити військову допомогу Україні у €40 млрд

Про це пише Reuters із посиланням на західноєвропейського дипломата.

За його словами, лідери країн Північноатлантичного альянсу підпишуть це зобов’язання у Вашингтоні наступного тижня - тоді відбуватиметься саміт НАТО.

Інформаційне агентство додає, що генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг раніше звернувся до держав блоку із проханням підтримувати військову допомогу Києву на тому ж рівні, що й в роки після повномасштабного вторгнення РФ в Україну - на рівні близько €40 млрд на рік.

Унаслідок атаки БПЛА 1 липня знеструмлено надважливий для ВПК Росії Оскольський електрометалургійний комбінат

Про це повідомили джерела Суспільного.

Джерела у спецслужбі зазначили, що комбінат припинив роботу внаслідок ураження дронами двох основних електропідстанцій Білгородської області: ПС "Старий Оскол" поблизу села Незнамово та ПС "Металургійну" біля с. Волоконовскоє.

Підстанція "Металургійна" є однією з найбільших електропідстанцій у Європі, йдеться в повідомленні. У результаті операції було повністю знеструмлено Оскольський електрометалургійний комбінат (ОЕМК).

"Внаслідок знеструмлення зупинились усі електродугові печі, у яких застиг метал. Для їхнього повторного запуску необхідно провести повну чистку цих печей, замінити дугові елементи, на що може знадобитись декілька місяців. Окремі робітники ОЕМК вважають, що печі доведеться ставити нові. Зважаючи на те, що ОЕМК будувався німецькими фахівцями за німецькими технологіями, без їхньої участі відновити роботу комбінату вірогідно буде складно", - повідомили джерела.

У виданні додають, що електрометалургійний комбінат має виключне значення для російського військово-промислового комплексу. На обʼєкті виробляли високоякісну сталь, в тому числі леговані види спецсталей (SBQ) для автопрому та машинобудування, що використовує бездоменну технологію прямого відновлення заліза “MIDREX” та електродугову плавку.

У Чехії стартувало виробництво безпілотників для ЗСУ

Чесько-українська компанія UAC поблизу міста Колін запустила серійне виробництво дронів для воїнів Збройних сил України, cеред яких, зокрема, ударні БПЛА "Булава".

Про це повідомляє E15.

Виробництво планує випускати сотні розвідувальних та ударних безпілотників, серед яких - Leleka-LR та ударні "Булава".

"У листопаді ми почали пробну експлуатацію, у квітні - серійне виробництво. Це буквально військове виробництво, наш ексклюзивний замовник - українська армія", - розповів виконавчий директор компанії Павло Булант.

Теги:
Економіка
Чехія
МВФ
Міністерство оборони
ЗСУ
Війна з Росією
безпілотник
ГУР
НАТО
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