Переможні новини 890-го дня війни: Росія втратила за липень в Україні понад 35 тис. військових, а в ГУР показали, як нищать склади і засоби РЕБ ворога

Легіонери ГУР показали, як нищать склади і засоби РЕБ у прикордонних районах РФ

Легіонери Головного управління розвідки Міноборони атакували склади та засоби РЕБ ворога на прикордонних територіях. Бійці показали кадри бойової роботи.

На відео зафіксована робота воїнів тактичної групи "Афіна" Міжнародного легіону ГУР. Бійці за допомогою FPV-дронів нищать ворожі цілі.

Бійці атакували низку об'єктів у Сумській області поблизу державного кордону.

"Від майстерних влучних ударів FPV-дронами палають російські польові склади боєприпасів, місця розташування особового складу ворога та його засоби РЕБ", - йдеться у повідомленні.

Росія втратила за липень в Україні 35 680 військових

Про це командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк повідомив у Телеграмі.

За його інформацією, загалом за липень місяць втрати ворога становили: 35680 особового складу.

Також підрозділи Сил оборони України знищили значну кількість озброєння та військової техніки російських військ. Зокрема за місяць армія РФ втратила 300 танків, 653 бойових броньованих машин, 1520 артилерійських систем, 21 РСЗВ, 33 засоби ППО, 2103 одиниці автотехніки, 265 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, українські захисники збили три літаки, а також 1348 БПЛА та 74 російські ракети.

Окупанти масово платять хабарі, щоб вибратися з України, - ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

"В армії держави-агресора Росії загострюються проблеми з особовим складом: кількість охочих покинути службу та уникнути смерті у розв’язаній проти України війні зростає", - йдеться у повідомленні.

Розвідники повідомляють, що про це свідчить різкий сплеск зареєстрованих кримінальних проваджень за фактами хабарництва у російській армії.

Так, у південному військовому окрузі ЗС РФ за п'ять місяців 2024 року кількість відкритих кримінальних справ за незаконне звільнення зі служби за станом здоров’я та надання незаконних відпусток зросла втричі.

Водночас понад 100 проваджень, відкритих проти посадовців військових частин південного військового округу ЗС РФ, стосуються хабарництва за надання відпустки із зони бойових дій.

Зазначають, що рівень корупції у російській армії завжди був високим, проте раніше на подібні випадки хабарництва не звертали уваги.

Куліш приніс Україні в кульовій стрільбі перше срібло Олімпіади-2024

Фото: Getty Images

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

Сергій Куліш виступав у фіналі змагань зі стрільби з дрібнокаліберної гвинтівки на 50 м з трьох положень, де він є чинним чемпіоном світу. Спортсмени влучали у мішені з положень з коліна, лежачи та стоячи.

У стрільбі з коліна українець набрав 153,9 бала та йшов третім. Лідерство захопив норвежець Йон-Германн Хег (155,3), другим був Юкун Ліу з Китаю (154,0). Після стрільби лежачи трійка лідерів залишилася незмінною - Хег (312,1), Ліу (311,5), Куліш (311,1).

У стрільбі стоячи перед пострілами на вибування Куліш вийшов на перше місце (412,6). Другим залишився Ліу (412,5), а на третю позицію вийшов Свапніл Кусале з Індії (422,1).

Після цього українець увійшов до трійки найкращих та гарантував собі медаль, а потім й срібло Ігор у Парижі.

Після фінальної перестрілки Юкун Ліу набрав 463,6 бала та став олімпійським чемпіоном. Сергій Куліш (461,3) виграв срібло та приніс Україні другу медаль Олімпіади-2024. Свапніл Кусале (151,4) отримав бронзу.

Для 31-річного Куліша ця медаль стала другою олімпійською в кар'єрі. На Іграх-2016 у Ріо він виграв срібло у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 м.

Україна вперше оголосила тендер на закупівлю вітчизняних FPV-дронів

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Це перша закупівля державою через Prozorro українських безпілотників. За його словами, закуповуватимуть супертехнологічні FPV-дрони, які використовують машинний зір для донаведення на ціль.

"Як це працює? Пілот ідентифікує ціль, наводить на нього безпілотник - і дрон атакує навіть за відсутності сигналів. Тобто, навіть якщо оператор втрачає звʼязок із дроном, той сам може виконати завдання", - розповів міністр.

Федоров зазначив, що торги пройдуть через закритий модуль Prozorro, де приховано всю чутливу інформацію.

"Завдяки конкуренції держава зможе за максимально вигідною ціною їх купувати, а для українських виробників - це можливість збільшити свої прибутки та масштабуватися", - додав віцепрем’єр.

Україна вперше запустила за місяць більше ударних дронів, ніж Росія – ЗМІ

Про це повідомляє Forbes.

Згідно з підрахунками видання, минулого місяця Україна використала проти росії приблизно 520 безпілотників великої дальності, тоді як РФ атакувала українську територію 426 дронами.

Це вперше з початку війни, коли Україна за календарний місяць задіяла більше ударних БПЛА, ніж Росія.

"Росія, мабуть, менш ефективна у збиванні дронів, оскільки українські удари завдають більших економічних збитків нафтопереробним заводам та іншим цілям. Україна ж, можливо, отримує перевагу у стратегічній війні з використанням безпілотників великої дальності", – наголошують у виданні.