Україна отримає кредити до $8 млрд від Південної Кореї

Кошти будуть залучені на довгостроковий період під мінімальні відсотки: термін кредиту може складати до 40 років під 0,15% річних із відстрочкою повернення тіла кредиту на 10 років.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Свириденко зазначила, що Україна зможе використовувати корейські потужності та досвід для відбудови зруйнованої інфраструктури, промислових та цивільних об’єктів.

Українець Артем Іванов став чемпіоном світу з шашок-100 у бліц-грі

Іванофранківець Артем Іванов здобув перше місце на чемпіонаті світу з шашок-100 у бліц-грі.

Про це повідомили в департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міськради.

У фіналі Артем Іванов обіграв багаторазового чемпіона світу Александра Шварцмана, який представляв Ізраїль. Гра завершилася з рахунком 5:3.

У підсумку:

1 місце — Артем Іванов (Україна)

2 місце — Александр Шварцман (Ізраїль)

3 місце — Алексей Домчев (Литва).

Польща передала Україні майже всі "міги"

Польща передала Україні майже всі свої радянські винищувачі МіГ-29, але не готова віддати навіть частину сучасних літаків F-16, адже має їх замало

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на саміті в Рейк'явіку.

Дуда зазначив, що Польща пожертвувала Україні "багато зброї на мільярди доларів".

"Саме ми передали безпрецедентні для ЄС обсяги озброєнь, ми передали Україні понад 300 танків, ми передали майже всі наші МіГ-29, про які Україна просила у нас із самого початку конфлікту", - сказав президент Польщі.

Втрати Росії в Україні перевищили 200 тисяч військових

За даними на ранок середи, 17 травня, українські військові ліквідували за добу 610 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить понад 200 тисяч військових - 200 590 військових. Крім того, ЗСУ знищили дев'ять танків та 16 БПЛА.

Парламент Естонії підтримав членство України в НАТО

Парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО, за це проголосували 92 депутати зі 101.



"Рійгікогу вважає, що необхідно скористатися можливістю Вільнюського саміту НАТО, щоб сформулювати конкретні та однозначні кроки, необхідні для швидкої інтеграції України в НАТО; надати Україні запрошення приєднатися до Альянсу", – йдеться у заяві.



Естонські законодавці зауважують, що перемога України над Російською Федерацією, яка веде загарбницьку війну, та наступний вступ України до НАТО є "єдиним шляхом до забезпечення заснованого на правилах світового порядку, тривалого миру та безпеки демократичних країн Європи".

Авіація Сил оборони завдала 14 ударів по ворогу

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з яких 5 - по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Крім того, протягом цієї доби, наші захисники знищили 2 розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів, 2 склади пально-мастильних матеріалів, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливі ворожих цілі.