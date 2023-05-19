G7 на саміті у Японії підтвердила військову та фінансову підтримку України

Велика сімка (G7) на саміті у японській Хіросімі підтвердила зобов'язання надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні

DW повідомило, що на саміті ухвалено спільну заяву щодо України.

"Підтверджуємо наше зобов'язання надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки потрібно", - сказано в документі.

Велика сімка також заявила, що протистоятиме незаконній, невиправданій та неспровокованій агресивній війні Росії.

Австралія оголосила про нові санкції проти РФ

Австралія 19 травня оголосила про нові санкції проти Росії, які стосуватимуться 21 організації включно з дочірніми компаніями Росатома

Про це пише CNN.

Також під обмеження потрапили найбільші російські нафтові та золотодобувні компанії.

Крім того, санкції накладено на оборонні організації, які підтримують війну Росії в Україні, п’ять російських банків і три фізичні особи.

Австралія також заборонить експорт усіх машин і супутніх частин до Росії та тимчасово окупованих нею територій.

Росіяни під Бахмутом втратили до 70 тис. убитими та пораненими

"За нашими оцінками, вони (росіяни, - ред.) по батальйону в день там (під Бахмутом, - ред.) втрачають і продовжують це робити", - сказав Резніков.

Міністр наголосив, що українські військові у Бахмуті роблять важливу справу: зменшують наступальну міць російських військ і не дають їм можливості розпочати наступ на інших ділянках фронту.

"Якщо порахувати, я думаю, на сьогодні до 70 000 втрат росіяни зазнали лише на Бахмутському напрямку. Маю на увазі вбитих і поранених разом", - сказав Резніков.

Нацбанк презентував пам’ятну монету, присвячену Силам підтримки ЗСУ

У Національному банку України 19 травня 2023 року відбулася презентація нової обігової пам’ятної монети "Сили підтримки Збройних Сил України".

Ця монета за своїми характеристиками ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Водночас її реверс - тематичний, присвячений військовослужбовцям Сил підтримки Збройних Сил України.

Фото: НБУ

США посилили санкції проти РФ

На реверсі монети зображені емблема та гасло Сил підтримки ЗСУ: "Завжди поруч". Аверс монети - ідентичний із аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту зображено номінал монети, рік карбування та герб України.

У п'ятницю, 19 травня, адміністрація президента США Джо Байдена додала 71 компанію до торгового чорного списку за підтримку Росії

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що дії Міністерства торгівлі США спрямовані проти підтримки російських військових і розширюють сферу експортного контролю щодо Росії та Білорусі. До чорного списку потрапили 69 російських компаній, одна з Вірменії та одна з Киргизстану.

Нові заходи експортного контролю спрямовані на нафтогазові проєкти в Росії та Білорусі, повідомляє міністерство.

На південному фронті ЗСУ знищили 6 російських САУ "Гвоздика" і склад з боєприпасами

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Українські ракетно-артилерійські підрозділи знищили САУ "Гвоздика", які були розташовані на лівому березні Херсонщини і використовувались для обстрілу правобережжя.

Також знищено 12 росіян, великокаліберну гаубицю "Мста-Б", комплекс спостереження "Муром-М" та російський склад боєприпасів.

"Ворог активізує повітряну розвідку на Миколаївському напрямку. Кілька днів поспіль ми нищимо безпілотних шпигунів і за минулу добу також відмінусовано "Орлан-10" на Миколаївщині", - пише ОК.

Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по ворогу

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Протягом цієї доби наші воїни знищили 3 крилатих ракети “Калібр”, 16 іранських ударних БпЛА “Shahed” та 2 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та 6 станцій радіоелектронної боротьби противника.