ЗСУ поцілили по тренувальному табору підрозділу "Ахмат"

Сили оборони України поцілили по району зосередження бойовиків підрозділу "Ахмат" у тренувальному таборі тимчасово окупованого Донецька. Втрати становили 56 солдатів

Про це у ранковому зведенні звітує Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що у південно-західній частині тимчасово окупованого Донецька відзначено перебування підрозділу "Ахмат". Окупанти займаються грабежем цивільного населення у згаданому районі міста, а також знімають постановочні відео про ведення бойових дій.

Так, 6 червня в результаті ефективного вогневого ураження Силами оборони України по району зосередження бойовиків у тренувальному таборі, втрати ворога склали 56 осіб загиблими. Санітарні втрати уточнюються.

Токіо надасть близько $5 млн допомоги Україні для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єром Японії Фуміо Кішідою ситуацію навколо Каховської ГЕС. Токіо виділить близько $5 млн допомоги

Про деталі переговорів Зеленський повідомив 9 червня.

"Під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою розповів про катастрофічні наслідки підриву Росією Каховської ГЕС, ситуацію на лінії фронту та чергову активізацію російського ракетного терору проти України. Говорили про подальшу безпекову підтримку з боку Японії, співпрацю між нашими країнами та відбудову України", - написав він.

Політики також обговорили кроки для реалізації української формули миру, актуальність якої, за словами Зеленського, підкреслило руйнування росіянами Каховської ГЕС.

Своєю чергою прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда повідомив про виділення коштів Україні на подолання наслідків підриву Каховської ГЕС. Допомога становитиме близько 5 мільйонів доларів і розподілятиметься через міжнародні організації.

Скіфське золото повертається в Україну

Верховний суд Нідерландів затвердив рішення про повернення Україні золотих артефактів з Криму, відомих як "скіфське золото", які протягом років були предметом судової суперечки з РФ

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

"Верховний суд Нідерландів 9 червня 2023 року, після майже дев’яти років судового процесу, повністю задовольнив вимоги України в особі Міністерства юстиції та Міністерства культури та інформаційної політики щодо повернення безцінних музейних експонатів із виставки "Крим – золотий острів у Чорному морі", - йдеться у дописі.

У дописі зазначається, що майже дев’ять років тривала юридична боротьба в судах Королівства Нідерланди, Росія не шкодувала ресурсів під час спроб незаконного привласнення культурних цінностей України.

У Києво-Печерській лаврі вперше помоляться за упокій Івана Мазепи, якого російська імперська церква піддала анафемі

11 червня 2023 року в день Всіх святих у Всіхсвятській церкві Києво-Печерської лаври, яка була збудована коштом Івана Мазепи, відбудеться богослужіння з нагоди 325-річчя освячення храму

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

"У цей день вперше в історії Києво-Печерської лаври буде відправлено панахиду за її меценатом і ктитором — гетьманом Іваном Мазепою, якого за небажання коритися Московії ще за життя було піддано анафемі російською імперською церквою", - йдеться у дописі.

Зазначається, що жодна з українських церков ніколи не визнавала чинності цієї анафеми, а українці по всьому світу молилися за його упокій. Натомість в московському патріархаті "проклинати" Мазепу продовжували та за часів незалежної України, і навіть після початку війни у 2014 році.

Бельгія передасть Україні снарядів на €32,4 млн

Йдеться про 105-міліметрові артилерійські снаряди, пише Reuters з посиланням на речника Міноборони Бельгії. За його словами, боєприпаси закуплять у бельгійської промисловості та якнайшвидше доставлять в Україну.

"Ця поставка 105-мм боєприпасів відповідає прямому запиту України та відповідає її потребам на місцях. З цією додатковою підтримкою в розмірі 32,4 млн євро міністерство оборони наразі надало 306 млн євро летальної та нелетальної військової підтримки України, в тому числі 41 млн євро на паливо", - додали там.

США нададуть Україні новий пакет допомоги на $2 млрд

Цей пакет, загальна сума якого становить до 2,1 мільярда доларів США і включає критичні засоби протиповітряної оборони та боєприпасів.

Про це повідомили у Міноборони США.

Пакет включає:

додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

ЗРК і ракети HAWK;

артилерійські снаряди калібру 105 мм і 203 мм;

безпілотні авіаційні системи Puma;

боєприпаси ракетної системи з лазерним наведенням;

Підтримка діяльності з навчання, технічного обслуговування та підтримки.

Авіація ЗСУ завдала 16 ударів по ворогу

Авіація сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та 5 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях.