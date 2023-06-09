Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Перемога України Переможні новини 471 дня війни: Скіфське золото повертається в Україну, а ЗСУ ліквідували тренувальний табір окупантів у Донецьку
Огляд

Переможні новини 471 дня війни: Скіфське золото повертається в Україну, а ЗСУ ліквідували тренувальний табір окупантів у Донецьку

Катерина Бенюк
9 червня, 2023 п'ятниця
19:00
Перемога України переможні новини

Майже 9 років Україна боролася у судах за повернення скіфського золота додому і нарешті у справі поставлено крапку

ЗСУ поцілили по тренувальному табору підрозділу "Ахмат"

Сили оборони України поцілили по району зосередження бойовиків підрозділу "Ахмат" у тренувальному таборі тимчасово окупованого Донецька. Втрати становили 56 солдатів

Про це у ранковому зведенні звітує Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що у південно-західній частині тимчасово окупованого Донецька відзначено перебування підрозділу "Ахмат". Окупанти займаються грабежем цивільного населення у згаданому районі міста, а також знімають постановочні відео про ведення бойових дій. 

Так, 6 червня в результаті ефективного вогневого ураження Силами оборони України по району зосередження бойовиків у тренувальному таборі, втрати ворога склали 56 осіб загиблими. Санітарні втрати уточнюються.

Токіо надасть близько $5 млн допомоги Україні для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єром Японії Фуміо Кішідою ситуацію навколо Каховської ГЕС. Токіо виділить близько $5 млн допомоги

Про деталі переговорів Зеленський повідомив 9 червня.

"Під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою розповів про катастрофічні наслідки підриву Росією Каховської ГЕС, ситуацію на лінії фронту та чергову активізацію російського ракетного терору проти України. Говорили про подальшу безпекову підтримку з боку Японії, співпрацю між нашими країнами та відбудову України", - написав він.

Політики також обговорили кроки для реалізації української формули миру, актуальність якої, за словами Зеленського, підкреслило руйнування росіянами Каховської ГЕС.

Своєю чергою прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда повідомив про виділення коштів Україні на подолання наслідків підриву Каховської ГЕС. Допомога становитиме близько 5 мільйонів доларів і розподілятиметься через міжнародні організації.

Скіфське золото повертається в Україну

Верховний суд Нідерландів затвердив рішення про повернення Україні золотих артефактів з Криму, відомих як "скіфське золото", які протягом років були предметом судової суперечки з РФ

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

"Верховний суд Нідерландів 9 червня 2023 року, після майже дев’яти років судового процесу, повністю задовольнив вимоги України в особі Міністерства юстиції та Міністерства культури та інформаційної політики щодо повернення безцінних музейних експонатів із виставки "Крим – золотий острів у Чорному морі", - йдеться у дописі.

У дописі зазначається, що майже дев’ять років тривала юридична боротьба в судах Королівства Нідерланди, Росія не шкодувала ресурсів під час спроб незаконного привласнення культурних цінностей України.

У Києво-Печерській лаврі вперше помоляться за упокій Івана Мазепи, якого російська імперська церква піддала анафемі

11 червня 2023 року в день Всіх святих у Всіхсвятській церкві Києво-Печерської лаври, яка була збудована коштом Івана Мазепи, відбудеться богослужіння з нагоди 325-річчя освячення храму

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

"У цей день вперше в історії Києво-Печерської лаври буде відправлено панахиду за її меценатом і ктитором — гетьманом Іваном Мазепою, якого за небажання коритися Московії ще за життя було піддано анафемі російською імперською церквою", - йдеться у дописі.

Зазначається, що жодна з українських церков ніколи не визнавала чинності цієї анафеми, а українці по всьому світу молилися за його упокій. Натомість в московському патріархаті "проклинати" Мазепу продовжували та за часів незалежної України, і навіть після початку війни у 2014 році. 

Бельгія передасть Україні снарядів на €32,4 млн

Йдеться про 105-міліметрові артилерійські снаряди, пише Reuters з посиланням на речника Міноборони Бельгії. За його словами, боєприпаси закуплять у бельгійської промисловості та якнайшвидше доставлять в Україну.

"Ця поставка 105-мм боєприпасів відповідає прямому запиту України та відповідає її потребам на місцях. З цією додатковою підтримкою в розмірі 32,4 млн євро міністерство оборони наразі надало 306 млн євро летальної та нелетальної військової підтримки України, в тому числі 41 млн євро на паливо", - додали там.

США нададуть Україні новий пакет допомоги на $2 млрд

Цей пакет, загальна сума якого становить до 2,1 мільярда доларів США і включає критичні засоби протиповітряної оборони та боєприпасів.

Про це повідомили у Міноборони США.

Пакет включає:

додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

ЗРК і ракети HAWK;

артилерійські снаряди калібру 105 мм і 203 мм;

безпілотні авіаційні системи Puma;

боєприпаси ракетної системи з лазерним наведенням;

Підтримка діяльності з навчання, технічного обслуговування та підтримки.

Авіація ЗСУ завдала 16 ударів по ворогу

Авіація сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та 5 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях.

Статті
Новини
Суспільство
Культура
Донецьк
Японія
ЗСУ
Війна з Росією
скіфське золото
ПЦУ
допомога Україні
Читайте також:
легіон "Свобода Росії"
7 червня, 2023 середа
Легіон "Свобода Росії" оприлюднив позицію стосовно Криму і звернувся до жителів півострова
обстріл, ППО
9 червня, 2023 п'ятниця
Уночі ППО знищила 4 крилаті ракети РФ, 10 ударних дронів та 4 розвідувальні БПЛА
7 червня, 2023 середа
Офіцер ЗСУ звинуватив Маляр у брехні щодо "капітального" будівництва укріплень навколо Бахмута
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.81
    Купівля 36.81
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 39.73
    Продаж 40.52
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
9 червня
20:03
OPINION
Лєна Чиченіна
Про ейджизм у телевізорі
19:59
росія іран
Іран планує збудувати в РФ завод безпілотників, виробництво може початись у 2024 році, - Білий дім
19:39
Ісландія
Ісландія закриває посольство в Москві та просить РФ обмежити роботу посольства в Рейк'явіку
19:27
"Манчестер Сіті", Ліга чемпіонів, Ерлінг Холанд
"Манчестер Сіті" - "Інтер": букмекери дали прогноз на фінал Ліги чемпіонів
19:24
Венеційська комісія рекомендувала Україні відкласти імплементацію закону про олігархів, - Малюська
19:06
Ексклюзив
Каховська ГЕС, підтоплення
В Новій Каховці не зафіксовано жодного загиблого внаслідок підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС, - міський голова Коваленко
19:05
окупанти в Криму
В Арапівці на Луганщині дезертирували близько 90 російських військових, - Генштаб
18:49
Огляд
Тільки не кажіть "Мене від себе верне": що подивитися на вихідних
18:28
Офіс генпрокурора
Катували ув'язнених і вимагали кошти за припинення тортур: арештовано екскерівників бердянської колонії
18:19
Попри обстріли: Порошенко з командою привіз у Херсон більше ста тон допомоги – воду, харчі, човни, генератори, помпи та корм для тварин
18:18
Ігор Йовічевіч
Хорват Йовічевіч підтвердив, що більше не тренує "Шахтар", - ЗМІ
18:07
підрив росіянами Каховської ГЕС
Американські супутники зафіксували вибух перед руйнуванням Каховської ГЕС, - NYT
18:06
Всеукраїнський лісопромисловий форум
У Львові відбувся Всеукраїнський лісопромисловий форум
18:02
Партнерський матеріал
Місто, яке скористалось своїм шансом двічі: як відбудовували Дрезден після Другої світової війни
18:00
OPINION
Костянтин Москалець
Флеш-кадр із-під ракетного обстрілу
17:59
Пентагон
Боєприпаси для Patriot, HAWK і артилерії: США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,1 млрд
17:54
на фото наслідки обстрілу Харківщини
На Харківщині після російського обстрілу відбулися шкідливі викиди в повітря
17:49
Бельгія
Бельгія затвердила 14-й пакет військової допомоги Україні. ЗСУ отримають боєприпасів на 32,4 млн євро
17:40
Військовий СБУ спиною
СБУ арештувала активи російського депутата Зотова на понад 180 млн грн
17:24
Оновлено
Підрив Каховської ГЕС: ситуація з водопостачанням на Дніпропетровщині станом на 9 червня
17:18
підрив Каховської ГЕС
ДСНС назвала країни, які відреагували на підрив Каховської ГЕС і відправили Україні допомогу
17:12
Анонс
Ерлінг Холанд, Ліга чемпіонів, Манчестер Сіті
"Манчестер Сіті" - "Інтер": онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів
17:10
Корабельний район Херсону: наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС
Окупанти вимагають гроші з волонтерів, які намагаються евакуювати жителів лівобережної Херсонщини
17:05
ООН
В ООН заявили, що називати підрив Каховської ГЕС воєнним злочином РФ – передчасно
17:00
Анонс
Христина Парубій, війна, волонтери, війна і волонтери
Евакуація з окупованого лівобережжя та екологічна катастрофа на Півдні. "Війна і волонтери" о 17:00
16:43
Оновлено
Херсон
Росіяни обстрілюють Херсон
16:41
"Завжди так буває навесні": колаборант Сальдо вдає, що затоплення Херсонщини - фейк
16:32
Оновлено
Патріарх РПЦ Кирил
Угорщина підтвердила, що РПЦ передала їй 11 українських військовополонених. МЗС викликало угорського повіреного
16:24
Ексклюзив
білорусь солдати лукашенко
Режим Лукашенка готував наземне вторгнення в Україну, але не вдалося вмовити армію, - член кабінету Тихановської
16:22
гроза
На Київщині оголосили жовтий рівень небезпеки. Очікується гроза
16:06
OPINION
Богдан Данилишин
Міжнародні резерви України зростають
16:03
комендантська година
На Київщині заборонили всі розважальні заходи після 21:00
15:59
Ексклюзив
Каховська ГЕС, підтоплення
В Олешках рівень води поступово знижується, - міський голова Рищук
15:27
"Іван Мазепа" Володимир Слєпченко
У Києво-Печерській лаврі вперше помоляться за упокій Івана Мазепи, якого російська імперська церква піддала анафемі
15:23
Docudays UA
Фестиваль документального кіно Docudays UA-2023 оголосив переможців
15:12
мародерство у російській армії
Росіяни почали активніше мародерити перед підривом Каховської ГЕС, - ЦНС
15:08
F-16
Україна отримає винищувачі F-16 через 2-3 місяці, – екскомандувач сухопутних військ Польщі
15:07
лукашенко путін
Путін розповів Лукашенку, коли РФ перекине до Білорусі свою ядерну зброю
14:51
Оновлено
скіфське золото
Нідерландський суд остаточно постановив повернути "скіфське золото" Україні. В Офісі президента відреагували
14:51
Данило "Шайба" Мазник
У РДК заявили про загибель Данила Мазника, який керував штурмом Нової Таволжанки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV