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Огляд

Переможні новини 491 дня війни: Сили оборони просунулись на 1,3 км у напрямку Бердянська, займають панівні позиції під Авдіївкою, а вагнерівці більше не воюватимуть в Україні

Зіновія Воронович
29 червня, 2023 четвер
20:00
Перемога України переможні новини

ЗСУ просунулись на 1,3 км на Бердянському напрямку, бійці Нацгвардії займають панівні позиції біля Авдіївки, а в ГУР переконані, що ПВК Вагнера більше не воюватиме в Україні

ЗСУ просунулись на 1300 м на Бердянському напрямку

Сили оборони знекровлюють ворога на півдні України та закріплюються на досягнутих рубежах. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"На напрямку Рівнопіль – Володине наші мають успіх, зараз закріплюються на досягнутих рубежах та завдають серйозних втрат противнику. Фактично знекровлюють наступальний потенціал ворога, знищуючи техніку, склади, пункти управління та особовий склад, – повідомила Ганна Маляр. – На Запорізькому та Мелітопольському напрямках – нищимо ворога. Ворог підтягує для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсону".

За даними заступниці міністра, на Бердянському напрямку є просування 1300 м.

Буданов впевнений, що ПВК Вагнера більше не воюватиме в Україні

Найманці ПВК Вагнера, які є найефективнішим військовим підрозділом Росії,  більше не воюватимуть в Україні. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

"Ми отримали компрометацію російського керівництва. Вкотре зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було завдано втрат військово-космічним силам РФ. А ще – ПВК Вагнера більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який умів досягати успіху за будь-яку ціну", – сказав він.

Український стартап, що займається агродронами, залучив понад пів млн дол

Український AgroTech-стартап FarmFleet, який займається використанням дронів у сільському господарстві, повідомив успішне завершення першого раунду фінансування. Стартап залучив $550 000 з оцінкою в $3,7 млн

У компанії повідомляють, що інвестиції будуть застосовані для розширення функціональних можливостей компанії FarmFleet відповідно до вимог українських агровиробників, а також для загального зміцнення сільськогосподарського сектору країни.

FarmFleet

Фото: FarmFleet


"Наша місія – створити прозорий та інтелектуальний ринок аутсорсингу в сільському господарстві, розширюючи таким чином можливості для фермерів, котрі зможуть виконувати свої операції ефективно та з винятковою якістю", – заявив Февзі Аметов, один із засновників проєкту.

Нацгвардійці зайняли панівні позиції біля Авдіївки

Авдіївський напрямок перебуває під контролем Сил оборони України, у склад яких залучено спецпідрозділ Нацгвардії "Омега". Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії. 

Попри заяви ворога про те, що Авдіївка майже захоплена у півкільце і українським силам не вдасться прорвати їхню лінію оборони, командир підрозділу "Омега 5" каже, що саме українські сили оборони мають тут панівні позиції, хоча й не заперечує, що це один із найважчих відрізків фронту.

"Ми знаходимося на висотах, у нас панівні позиції, тому ворогу дуже непросто наблизитися до наших позицій. Противник все ж намагається просуватися в сторону міста, але ближче ніж на 6 кілометрів ворог своєю технікою не підходить. Зараз окупанти намагаються наступати лише піхотою, яку наші розвідники бачать і оперативно їх знищують. Як результат: доходять до наших позицій декілька окупантів з піднятими руками. Противник, який не здався і намагався штурмувати наші позиції, відрізаний від своїх логістичних вузлів, і ми спостерігаємо як вони на підходах окопуються і вилазять два рази на добу, щоб попити води з калюжі. Це вже про щось говорить: вони не можуть безпечно почуватися на даному відрізку фронту. І в цьому наша перевага", – описав він ситуацію. 

Серед номінантів Центральноєвропейської літературної премії четверо українців

Станіслав Асєєв, Оксана Забужко, Тамара Горіха Зерня та Наталка Сняданко потрапили до довгого списку Центральноєвропейської літературної премії Angelus-2023.

Загалом у довгому списку 14 кандидатів, серед яких четверо поляків, одна словачка, двоє німців, а також письменники з Албанії, Австрії, Боснії та Герцеговини. Короткий список премії оприлюднять у вересні, а переможця оголосять 14 жовтня.

Angelus — це літературна відзнака, яку вручають щороку, починаючи із 2006-го, за найкращу прозову книжку, опубліковану польською мовою минулого року. 

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