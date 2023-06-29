Український стартап FarmFleet залучив $550 тис. інвестицій
Український AgroTech-стартап FarmFleet повідомив успішне завершення першого раунду фінансування. Стартап залучив $550 000 з оцінкою в $3,7 млн
Про це йдеться в пресрелізі компанії.
Зазначається, що інвестиції будуть застосовані для розширення функціональних можливостей компанії FarmFleet відповідно до вимог українських агровиробників, а також для загального зміцнення сільськогосподарського сектору країни.
Попри ряд складнощів, таких як несприятлива погода та обмежені ресурси, провайдер забезпечує своєчасне виконання сільськогосподарських технологічних операцій з використанням агродронів.
"Наша місія - створити прозорий та інтелектуальний ринок аутсорсингу в сільському господарстві, розширюючи таким чином можливості для фермерів, котрі зможуть виконувати свої операції ефективно та з винятковою якістю", - заявив Февзі Аметов, один із засновників проєкту.
Наразі головним продуктом стартапу є дрони, які використовуються для захисту рослин. Однак, у майбутньому компанія також планує розширити свій асортимент продукції на наземну робототехніку та інші технологічні рішення.
FarmFleet повідомила, що Сполучені Штати Америки будуть першим пілотним міжнародним ринком для інтеграції їх продукту. Це означає, що компанія планує почати впровадження своїх рішень саме на американському ринку.
"На додаток до інвестиційного впливу на сільськогосподарський сектор України, вихід FarmFleet на ринок США є важливою віхою в стратегії глобального розширення компанії. FarmFleet прагне використовувати українські інновації та досвід для підвищення глобальної продовольчої безпеки", - додав Валерій Яковенко, співзасновник FarmFleet і компанії DroneUA.
Довідка.
FarmFleet – інноваційне підприємство з оптимізації агробізнесу та новітніх технологій дронів, а також постачальник послуг, що базується в Україні. FarmFleet є партнерським бізнесом української групи компаній DroneUA, що спеціалізується на інтеграції інноваційних технологій у сфері робототехніки, енергонезалежних рішень та програмного забезпечення.
- Мінцифра підписала меморандум про співпрацю з Techosystem у розвитку стартап-екосистеми та залучатимуть інвестиції.
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