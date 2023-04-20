В Україні розвиватимуть стартапи-екосистеми та залучатимуть інвестиції завдяки підтримці Techosystem
Мінцифра підписала меморандум про співпрацю з Techosystem у розвитку стартап-екосистеми та залучатимуть інвестиції
Про це інформує Мінцифра.
Міністерство цифрової трансформації у партнерстві з Techosystem працюватиме над зміцненням розвитку галузі ІТ в Україні.
"Для цього підписали меморандум, який передбачає стимулювання розвитку стартап-екосистеми, інноваційної інфраструктури та залучення інвестицій", - пише пресслужба.
Повідомляється, що серед перших спільних проєктів стане платформа Ukrainian Tech Ecosystem Overview. Вона дозволяє зібрати та перевірити дані про учасників тек-екосистеми, таких як продуктові, сервісні компанії, інвестори, акселератори, університети й дослідницькі центри.
Ще однією ініціативою, відповідно до меморандуму, стане підготовка делегації до участі у конференції SelectUSA Summit, де будуть присутні українські стартапи.
"Ми продовжуємо просувати бренд ІТ в Україні та демонструвати її потужний потенціал на міжнародному рівні", - наголошують у Міністерстві.
Довідково. Екосистема стартапів є відкритою динамічною системою, в якій головну роль займають різні компанії. Забезпечують екосистеми організації, об'єднання та окремі особи, які впливають на становлення і розвиток стартапів.
- Дев'ять українських стартапів представлять Україну на Web Summit 2023 у Латинській Америці. Конференція відбудеться з 1 до 4 травня.
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