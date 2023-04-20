Про це інформує Мінцифра.

Міністерство цифрової трансформації у партнерстві з Techosystem працюватиме над зміцненням розвитку галузі ІТ в Україні.

"Для цього підписали меморандум, який передбачає стимулювання розвитку стартап-екосистеми, інноваційної інфраструктури та залучення інвестицій", - пише пресслужба.

Повідомляється, що серед перших спільних проєктів стане платформа Ukrainian Tech Ecosystem Overview. Вона дозволяє зібрати та перевірити дані про учасників тек-екосистеми, таких як продуктові, сервісні компанії, інвестори, акселератори, університети й дослідницькі центри.

Ще однією ініціативою, відповідно до меморандуму, стане підготовка делегації до участі у конференції SelectUSA Summit, де будуть присутні українські стартапи.

"Ми продовжуємо просувати бренд ІТ в Україні та демонструвати її потужний потенціал на міжнародному рівні", - наголошують у Міністерстві.

Довідково. Екосистема стартапів є відкритою динамічною системою, в якій головну роль займають різні компанії. Забезпечують екосистеми організації, об'єднання та окремі особи, які впливають на становлення і розвиток стартапів.