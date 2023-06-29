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Четверо українських письменників потрапили до довгого списку премії Angelus-2023

29 червня, 2023 четвер
11:16
Культура Оксана Забужко, українська письменниця

Станіслав Асєєв, Оксана Забужко та ще дві українські письменниці потрапили до довгого списку Центральноєвропейської літературної премії Angelus-2023

Про це йдеться у повідомленні на сайті премії.

Серед 14 номінантів – четверо українців (крім Асєєва та Забужко, ще Тамара Горіха Зерня та Наталка Сняданко), четверо поляків, одна словачка, двоє німців, а також письменники з Албанії, Австрії, Боснії та Герцеговини.

Короткий список премії оприлюднять у вересні, а переможця оголосять 14 жовтня.

Angelus — це літературна відзнака, яку вручають щороку, починаючи із 2006-го, за найкращу прозову книжку, опубліковану польською мовою минулого року. Організатором і фундатором відзнаки є місто Вроцлав. Лавреатом може стати письменник, що походить із Центральної Європи (Австрія, Албанія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Естонія, Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Україна, Хорватія, Чехія, Чорногорія).

Премію вручають за найкращі прозові твори авторам, які у своїх текстах звертаються до найважливіших, найактуальніших тем сучасного світу, дають поштовх до міркувань і глибокого пізнання інших культур.

Станіслав Асєєв – журналіст і письменник родом із Донецька, член українського ПЕН. Був викрадений бойовиками "ДНР" 11 травня 2017 року й перебував у полоні до 29 грудня 2019 року. Лавреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року за книгу "В ізоляції".

Оксана Забужко – письменниця, викладачка й громадська діячка. Авторка численних книг, лавреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка за книгу "І знов я влізаю в танк..." (2019). 28 червня стало відомо, що Оксана Забужко стала почесною докторкою ЛНУ ім. Франка.

Тамара Горіха Зерня (Тамара Дуда) – письменниця, перекладачка й волонтерка. Лавреатка Шевченківської премії 2022 року. Авторка роману "Доця" (2019), відзначеного як книга року BBC.

Наталка Сняданко – письменниця й перекладачка з польської, німецької та російської мов. У 2011 році стала лавреаткою літературної премії ім. Джозефа Конрада-Коженьовського. Членкиня українського ПЕН.

Новини
Україна
Польща
Оксана Забужко
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