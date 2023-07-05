Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Перемога України Переможні новини 497 дня війни: "едельвейси" відбили низку територій під Бахмутом, за тиждень упокоївся уже другий соратник Кадирова, поранений в Україні  
Огляд

Переможні новини 497 дня війни: "едельвейси" відбили низку територій під Бахмутом, за тиждень упокоївся уже другий соратник Кадирова, поранений в Україні  

Зіновія Воронович
5 липня, 2023 середа
19:53
Перемога України переможні новини

5 липня генерал Сирський повідомив про успіхи "едельвейсів" під Бахмутом, а від поранень помер наближений до Кадирова бойовик Іслам Хізрієв

ЗСУ повідомляють про успіхи на підступах до Бахмута

5 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив про успіхи на північних підступах до Бахмута

"Бахмутський напрямок. Сили оборони мають успіхи. Штурмові підрозділи 10-ї бригади "Едельвейс" штурмують позиції росіян на північних підступах до Бахмуту. Було відбито низку територій і знищено значну кількість живої сили ворога. Слава українським воїнам", – написав командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку підтвердив також Генштаб ЗСУ. 

"На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах південніше Берхівки та Богданівки Донецької області. Разом з тим, продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах", – йдеться у вечірньому зведенні Генштабу. 

На півдні подекуди вдалось прорвати найскладнішу лінію оборони росармії

На півдні ЗСУ на деяких напрямках уже пройшли першу, тобто найскладнішу, лінію оборони російської армії. Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"Що таке перша лінія оборони? Це і є смуга забезпечення – це найскладніша ділянка з усієї оборони. Там максимальне розміщення мінно-фугасного загородження, що заважає просуванню силам противника. Там також розміщується велика кількість "секретів" з протитанковими ракетними комплексами, окопи. Ця зона перебуває в радіусі вогневого впливу усього артилерійського потенціалу, який вже розміщується по другій і частково по третій лінії оборони", – сказав він.

За словами Коваленка, вже після смуги забезпечення починається основна (друга) лінія оборони. Там сконцентровані основні ресурси (ББМ, танки, БМП, БТР та артилерія) та підрозділи. Третя лінія оборони фактично є тиловою – там розміщуються комплекси РЕБ, командні пункти, пункти управління, штаби, склади, забезпечення. Також зенітно-ракетні комплекси, які прикривають першу і другу лінію з повітря.

Карта лінії оборони армії РФ-0407

"По деяких напрямках на півдні смугу забезпечення уже пройшли і є вже вихід на основну лінію оборони. Ми фактично зламали всю другу лінію оборони, знайшли позиції їх артилерії, ЗРК у третій лінії оборони, всю логістику, розміщення складів", – додав експерт.

Україна нарощує видобуток природного газу

Державна компанія "Укргазвидобування" запустила три газові свердловини. Дві з них нові, третя – після капітального ремонту.

За словами очільника Нафтогазу Олексія Чернишова, нові свердловини пробурили на старому родовищі. Це стало можливим завдяки глибокому аналізу розробки та використанню побудованої 3D-моделі. Було успішно запущено 10 нових свердловин на родовищі, їхній добовий видобуток перевищив 3 мільйони кубометрів.

Ще одна свердловина, на якій провели капітальний ремонт, працює на родовищі з майже 30-річною історією. До виконання ремонтних робіт видобуток газу з неї був незначним, але після переведення її на вищезалягаючий горизонт свердловина збільшила видобуток у десятки разів.

"За перше півріччя 2023 року наше підприємство ввело в експлуатацію вже 11 високопродуктивних свердловин з видобутком понад 100 тис. куб. м на добу кожна. Чотири з них дають понад 300 тис. куб. м на добу", – йдеться у повідомленні.

Помер колишній представник Рамзана Кадирова, який був поранений в Україні

Колишній представник Рамзана Кадирова, командир взводу  охорони в чеченському підрозділі "Ахмат".

Як повідомляє телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, представник Кадирова по Північно-західному федеральному округу Іслам Хізрієв помер в наслідок важкого поранення, отриманого в Україні. У 2021 році Хізрієва затримали за збереження наркотиків, тож аби не сидіти за ґратами, він поїхав воювати в Україну.

За неперевіреними даними, Хізрієв помер 3 липня. Саме тоді з’явилась інформація про смерть командира загону спеціального призначення "Ахмат"  військ росгвардії Євгена Писаренка. 

Українська ІТ-армія заблокувала роботу онлайн-сервісів РЖД

5 липня українські кібервійська заблокували роботу онлайн-сервісів російської залізниці. Це унеможливило придбання квитків на потяги через мобільний додаток та сайт РЖД. 

Як повідомляють російські ЗМІ, через технічний збій виникли також проблеми з придбанням квитків у залізничних касах. 

Новини
Війна з Росією
газ
Нафтогаз
Технології
ЗСУ
Бахмут
Військові новини
кадирівці
Економіка
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Орест Сохар
Автор Орест Сохар
4 липня, 2023 вiвторок
Путін політично не протягне і трьох місяців
4 липня, 2023 вiвторок
Один з найкращих військових командирів: Залужний призначив нового очільника Одеського ТЦК
ЗАЕС, Запорізька атомна електростанція, Запорізька АЕС
Автор Тетяна Яворська
5 липня, 2023 середа
Ситуація на Запорізькій АЕС: що відомо про ймовірний теракт
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.67
    Купівля 36.67
    Продаж 37.39
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
5 липня
20:38
Оновлено
вибух у Шевченківському суді Києва
У Шевченківському суді Києва прогримів вибух. Загинув підозрюваний, поранено двох правоохоронців
20:34
Реальні історії партизанів: вийшов перший випуск "Спротив Коміксу", створеного за допомогою ШІ
20:21
Російська армія обстріляла кілька селищ на Херсонщині: загинув чоловік, щонайменше троє людей поранені
20:14
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Успіх ЗСУ біля Кліщіївки. РФ перекидає резерви на Бахмутський напрямок. Колонка Сергія Згурця
20:06
Володимир Зеленський
Альфа Страхування та ЮНС-Холдинг: Зеленський ввів у дію санкції проти 18 юросіб, повʼязаних з РФ
20:06
OPINION
Ігор Гулик
Медведєв закусує маніфестами
19:52
Бурхливий трафік ChatGPT від OpenAI у червні вперше впав, - аналітики
19:44
Марта Костюк, теніс
Вімблдон: українка Костюк перемогла восьму ракетку світу на старті турніру
19:26
гроза
Грози, шквали та зливи або спека до +37 °C: синоптик Наталка Діденко про погоду на 6 липня
19:09
знищена техніка окупантів
Змарнувала майже половину боєздатності: Британія оцінила втрати РФ у війні проти України
19:02
ЗСУ
ЗСУ знищили 2 російські засоби ППО, склад боєприпасів і пункт управління, - зведення Генштабу
18:57
козаки
Військові застосовують на фронті козацькі тактики бою, - комбат 20-ї ОБСП "Україна"
18:07
Окупанти знищують туристичну інфраструктуру півдня України: що відомо про Кирилівку
18:07
Луїс Енріке
Колишній тренер "Барселони" очолив ПСЖ
18:03
OPINION
Алла Лазарєва
Про особистісність української політики
18:02
Київська блогерка отримала рік випробувального терміну за фільмування роботи ППО
17:53
електроенергія
Укренерго опублікувало рекомендації для економії споживання електроенергії у літню спеку
17:52
Придбали чай - задонатили на безпілотник: Армія дронів запускає благодійну ініціативу з Укрзалізницею та Gemini
17:51
"Марія малює": у столичному Українському домі представлять 100 невідомих творів Примаченко
17:49
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
Росіянам треба відправити на південь ще 300-350 тис. резерву, а вони не можуть зібрати 100 тис. на місяць, - військовий експерт Коваленко
17:43
Ексклюзив
НАТО
Зараз влада повинна перебувати у Вільнюсі, - нардеп Синютка
17:42
ЦРУ
ЦРУ допомагає Україні у війні з РФ, проте американські солдати не беруть участі у бойових діях, — Newsweek
17:34
Мі-171
Росія зірвала постачання вертольотів Мі-171 до Беніну через війну в Україні, - ЗМІ
17:33
На фестивалі "Протасів Яр" покажуть фільм-нарис про загиблого під Ізюмом розвідника Романа Ратушного
17:31
Володимир Зеленський
Зеленський провів розмову з президентом Гвінеї-Бісау: обговорили деструктивний вплив вагнерівців у Африці
17:16
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:10
пшениця зерно
В ООН заявили про готовність відрядити свого представника до Москви, щоб "урятувати зернову угоду"
17:02
Оновлено
Молодіжна збірна України, Україна U21
Іспанія - Україна: букмекери дали прогноз на півфінал молодіжного ЧЄ з футболу
16:56
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
"Біолабораторія", яку так боялися: Гуменюк розповіла, що окупанти масово потерпають від кишкових інфекцій
16:47
Кримінальна вестерн-сага: вийшов трейлер "Вбивць місячної квітки" з ді Капріо
16:47
Олександр Сирський (ліворуч)
"Відбито низку територій, знищено значну кількість росіян": Сирський заявив про успіхи на північних підступах до Бахмуту
16:47
У Грузії заявили, що будь-які консультації стосовно Саакашвілі неможливі
16:45
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Спартак Субота — новий Остап Бендер. Як врятуватися від псевдоекспертів
16:36
Інфографіка
Динамо - Шахтар
УПЛ опублікувала календар нового сезону: коли буде матч "Динамо" - "Шахтар"
16:20
Володимир Зеленський
"Путін робитиме все, аби звести нанівець авторитет вагнерівців": Зеленський про заколот Пригожина
16:19
Укрзалізниця повернула воєнізовану охорону до пасажирських потягів
16:14
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
"Загроза диверсій велика": Пєсков озвучив новий наратив російської пропаганди стосовно ЗАЕС
16:08
OPINION
Ірина Цілик
Ця війна була завжди
16:02
Херсонес
Окупанти хочуть вивезти понад 300 тис. експонатів з музею-заповідника “Херсонес Таврійський” у Севастополі
15:56
Юрій Луценко
Юрій Луценко заявив, що залишив військо через встановлену інвалідність
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV