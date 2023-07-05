ЗСУ повідомляють про успіхи на підступах до Бахмута

5 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив про успіхи на північних підступах до Бахмута

"Бахмутський напрямок. Сили оборони мають успіхи. Штурмові підрозділи 10-ї бригади "Едельвейс" штурмують позиції росіян на північних підступах до Бахмуту. Було відбито низку територій і знищено значну кількість живої сили ворога. Слава українським воїнам", – написав командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку підтвердив також Генштаб ЗСУ.

"На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах південніше Берхівки та Богданівки Донецької області. Разом з тим, продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах", – йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

На півдні подекуди вдалось прорвати найскладнішу лінію оборони росармії

На півдні ЗСУ на деяких напрямках уже пройшли першу, тобто найскладнішу, лінію оборони російської армії. Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"Що таке перша лінія оборони? Це і є смуга забезпечення – це найскладніша ділянка з усієї оборони. Там максимальне розміщення мінно-фугасного загородження, що заважає просуванню силам противника. Там також розміщується велика кількість "секретів" з протитанковими ракетними комплексами, окопи. Ця зона перебуває в радіусі вогневого впливу усього артилерійського потенціалу, який вже розміщується по другій і частково по третій лінії оборони", – сказав він.

За словами Коваленка, вже після смуги забезпечення починається основна (друга) лінія оборони. Там сконцентровані основні ресурси (ББМ, танки, БМП, БТР та артилерія) та підрозділи. Третя лінія оборони фактично є тиловою – там розміщуються комплекси РЕБ, командні пункти, пункти управління, штаби, склади, забезпечення. Також зенітно-ракетні комплекси, які прикривають першу і другу лінію з повітря.

"По деяких напрямках на півдні смугу забезпечення уже пройшли і є вже вихід на основну лінію оборони. Ми фактично зламали всю другу лінію оборони, знайшли позиції їх артилерії, ЗРК у третій лінії оборони, всю логістику, розміщення складів", – додав експерт.

Україна нарощує видобуток природного газу

Державна компанія "Укргазвидобування" запустила три газові свердловини. Дві з них нові, третя – після капітального ремонту.

За словами очільника Нафтогазу Олексія Чернишова, нові свердловини пробурили на старому родовищі. Це стало можливим завдяки глибокому аналізу розробки та використанню побудованої 3D-моделі. Було успішно запущено 10 нових свердловин на родовищі, їхній добовий видобуток перевищив 3 мільйони кубометрів.

Ще одна свердловина, на якій провели капітальний ремонт, працює на родовищі з майже 30-річною історією. До виконання ремонтних робіт видобуток газу з неї був незначним, але після переведення її на вищезалягаючий горизонт свердловина збільшила видобуток у десятки разів.

"За перше півріччя 2023 року наше підприємство ввело в експлуатацію вже 11 високопродуктивних свердловин з видобутком понад 100 тис. куб. м на добу кожна. Чотири з них дають понад 300 тис. куб. м на добу", – йдеться у повідомленні.

Помер колишній представник Рамзана Кадирова, який був поранений в Україні

Колишній представник Рамзана Кадирова, командир взводу охорони в чеченському підрозділі "Ахмат".

Як повідомляє телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, представник Кадирова по Північно-західному федеральному округу Іслам Хізрієв помер в наслідок важкого поранення, отриманого в Україні. У 2021 році Хізрієва затримали за збереження наркотиків, тож аби не сидіти за ґратами, він поїхав воювати в Україну.

За неперевіреними даними, Хізрієв помер 3 липня. Саме тоді з’явилась інформація про смерть командира загону спеціального призначення "Ахмат" військ росгвардії Євгена Писаренка.

Українська ІТ-армія заблокувала роботу онлайн-сервісів РЖД

5 липня українські кібервійська заблокували роботу онлайн-сервісів російської залізниці. Це унеможливило придбання квитків на потяги через мобільний додаток та сайт РЖД.

Як повідомляють російські ЗМІ, через технічний збій виникли також проблеми з придбанням квитків у залізничних касах.