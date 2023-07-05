Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"Що таке перша лінія оборони? Це і є смуга забезпечення - це найскладніша ділянка з усієї оборони. Там максимальне розміщення мінно-фугасного загородження, що заважає просуванню силам противника. Там також розміщується велика кількість "секретів" з протитанковими ракетними комплексами, окопи. Ця зона перебуває в радіусі вогневого впливу усього артилерійського потенціалу, який вже розміщується по другій і частково по третій лінії оборони", - сказав він.

За словами Коваленка, перша лінія - це найнебезпечніша частина усієї оборони, мета якої гальмувати, а в найкращому випадку, зупинити просування ворога.

"Вже після смуги забезпечення починається основна (друга) лінія оборони. Там сконцентровані основні ресурси (ББМ, танки, БМП, БТР та артилерія) та підрозділи. Третя лінія оборони фактично є тиловою - там розміщуються комплекси РЕБ, командні пункти, пункти управління, штаби, склади, забезпечення. Також зенітно-ракетні комплекси, які прикривають першу і другу лінію з повітря. По деяких напрямках на півдні смугу забезпечення уже пройшли і є вже вихід на основну лінію оборони. Ми фактично зламали всю другу лінію оборони, знайшли позиції їх артилерії, ЗРК у третій лінії оборони, всю логістику, розміщення складів", - додав експерт.

Він також наголосив на важливому моменті.

"За червень ми не тільки змусили росіян застосувати в смузі забезпечення основні сили з резерву другої лінії оборони. Ми також їх змусили використовувати їх ресурс з Херсонщини. Ми сьогодні не використовуючи основні ударні групи, використовуємо підрозділи обмеженого функціонала і змогли зробити феноменальні речі. Ми не тільки встановили підрозділи з знищення їх техніки, не тільки прорвали по деяких напрямках смугу забезпечення, а й змусили їх використовувати основні ресурси та резерви, зокрема з інших плацдармів", - підсумував Коваленко.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: хронологія

12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.

Згодом в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на Таврійському напрямку просунулися до 7 км.

24 червня Сили оборони України підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.

4 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ мають просування на півдні.

Зранку 5 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

5 липня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, капітан Валерій Шершень заявив, що Сили оборони на півдні утримують зайняті рубежі, проводять розмінування місцевості, перегрупування та підготовку до подальших наступальних дій.