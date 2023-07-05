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Головна Війна з Росією На деяких напрямках на півдні ЗСУ вже вийшли на основну лінію оборони росіян, - військовий експерт Коваленко
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На деяких напрямках на півдні ЗСУ вже вийшли на основну лінію оборони росіян, - військовий експерт Коваленко

5 липня, 2023 середа
15:30
Війна з Росією Карта лінії оборони армії РФ-0407

Перша лінія - це найнебезпечніша частина усієї оборони, мета якої гальмувати, а в найкращому випадку, зупинити просування ворога. ЗСУ її на півдні на певних ділянках уже пройшли

Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"Що таке перша лінія оборони? Це і є смуга забезпечення - це найскладніша ділянка з усієї оборони. Там максимальне розміщення мінно-фугасного загородження, що заважає просуванню силам противника. Там також розміщується велика кількість "секретів" з протитанковими ракетними комплексами, окопи. Ця зона перебуває в радіусі вогневого впливу усього артилерійського потенціалу, який вже розміщується по другій і частково по третій лінії оборони", - сказав він.

За словами Коваленка, перша лінія - це найнебезпечніша частина усієї оборони, мета якої гальмувати, а в найкращому випадку, зупинити просування ворога.

"Вже після смуги забезпечення починається основна (друга) лінія оборони. Там сконцентровані основні ресурси (ББМ, танки, БМП, БТР та артилерія) та підрозділи. Третя лінія оборони фактично є тиловою - там розміщуються комплекси РЕБ, командні пункти, пункти управління, штаби, склади, забезпечення. Також зенітно-ракетні комплекси, які прикривають першу і другу лінію з повітря. По деяких напрямках на півдні смугу забезпечення уже пройшли і є вже вихід на основну лінію оборони. Ми фактично зламали всю другу лінію оборони, знайшли позиції їх артилерії, ЗРК у третій лінії оборони, всю логістику, розміщення складів", - додав експерт.

Він також наголосив на важливому моменті.

"За червень ми не тільки змусили росіян застосувати в смузі забезпечення основні сили з резерву другої лінії оборони. Ми також їх змусили використовувати їх ресурс з Херсонщини. Ми сьогодні не використовуючи основні ударні групи, використовуємо підрозділи обмеженого функціонала і змогли зробити феноменальні речі. Ми не тільки встановили підрозділи з знищення їх техніки, не тільки прорвали по деяких напрямках смугу забезпечення, а й змусили їх використовувати основні ресурси та резерви, зокрема з інших плацдармів", - підсумував Коваленко.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: хронологія

12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.

Згодом в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на Таврійському напрямку просунулися до 7 км.

24 червня Сили оборони України підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.

4 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ мають просування на півдні.

Зранку 5 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

5 липня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, капітан Валерій Шершень заявив, що Сили оборони на півдні утримують зайняті рубежі, проводять розмінування місцевості, перегрупування та підготовку до подальших наступальних дій.

російська армія
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
Військові новини
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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