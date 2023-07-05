Про це в ефірі Еспресо заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, капітан Валерій Шершень.

"Ми маємо певну роботу - засоби і комплексні заходи. Визначені військові частини та їхні ударні підрозділи, які здійснюють цю роботу і ворог на це якимось чином реагує. Перекидання, посилення", - сказав він.

Речник ЗСУ додав, що на півдні ворог перебуває в активній обороні.

"Ми маємо просування, системність. Навіть ті суттєві перешкоди - щільне мінування та постійний артилерійський вогонь, знаємо як з цим працювати. Наші бійці утримують раніше зайняті рубежі, проводять розмінування місцевості, проводять перегрупування та підготовку до подальших наступальних дій. Ворог посилює ті чи інші ділянки та створює певну метушню. Це їм не на користь, а ми діємо за планом", - підсумував Шершень.