ЗСУ на півдні перегруповуються та готуються до подальшого наступу, - капітан Шершень
Сили оборони на півдні утримують зайняті рубежі, проводять розмінування місцевості, перегрупування та підготовку до подальших наступальних дій
Про це в ефірі Еспресо заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, капітан Валерій Шершень.
"Ми маємо певну роботу - засоби і комплексні заходи. Визначені військові частини та їхні ударні підрозділи, які здійснюють цю роботу і ворог на це якимось чином реагує. Перекидання, посилення", - сказав він.
Речник ЗСУ додав, що на півдні ворог перебуває в активній обороні.
"Ми маємо просування, системність. Навіть ті суттєві перешкоди - щільне мінування та постійний артилерійський вогонь, знаємо як з цим працювати. Наші бійці утримують раніше зайняті рубежі, проводять розмінування місцевості, проводять перегрупування та підготовку до подальших наступальних дій. Ворог посилює ті чи інші ділянки та створює певну метушню. Це їм не на користь, а ми діємо за планом", - підсумував Шершень.
Контрнаступ ЗСУ на півдні: хронологія
12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.
Згодом в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на таврійському напрямку просунулися до 7 км.
24 червня Сили оборони України підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.
Пізніше стало відомо, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.
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