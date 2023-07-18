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Переможні новини 510 дня війни: відбудова Каховської ГЕС та перевага ЗСУ на фронті

Катерина Бенюк
18 липня, 2023 вiвторок
19:00
Перемога України переможні новини

Український паспорт піднявся у світовому рейтингу, а Уряд вже затвердив проєкт відбудови Каховської ГЕС

Україна виграла в ЄСПЛ справу за позовом РФ

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України. 

Росія подала позов проти України за 10 групами звинувачень 22 липня 2021 року за статтею 33 (міждержавні справи) Європейської конвенції з прав людини. 

Зокрема, РФ звинувачувала Україну у "вбивствах, викраденнях, примусовому переселенні, втручанні у виборче право, обмеженнях на використання російської мови та напади на російські посольства і консульства", скаржилась на блокування Північнокримського каналу та просила ЄСПЛ застосувати тимчасові заходи, зокрема, зобов’язати Україну відновити подачу води до Криму. Також Росія спробувала звинуватити Україну у катастрофі авіалайнера MH17, тому що Україна "не закрила повітряний простір". 

ЄСПЛ відмовив у задоволенні позову Росії у повному обсязі та вилучив його з реєстру справ. 

Україна має очевидну перевагу на фронті

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський вважає, що ЗСУ мають перевагу над армією РФ, що проявляється в єдності військового керівництва й солдатів.

Про це генерал-полковник сказав в інтерв'ю ВВС.

Він визнав, що довгоочікуваний наступ ЗСУ йде повільніше, ніж очікувалося.

"Ми хотіли б отримати швидкі результати. Але це практично неможливо", - зазначив генерал і пояснив, що окупанти окопалися, звели оборонні споруди й замінували територію. Це ускладнює просування ЗСУ.

Але на думку Сирського, Україна має одну очевидну перевагу.

"Єдність військового керівництва та довіра солдат одне до одного є сильною стороною нашої армії", - сказав він.

Український паспорт піднявся у світовому рейтингу

Консалтингова компанія з питань громадянства та проживання Henley & Partners опублікувала індекс паспортів світу. Закордонний паспорт України посів 30-те місце.

Такі дані навела пресслужба компанії.

Вказується, що наразі Україна має безвізовий режим зі 146 країнами. Це на три держави більше, ніж торік. Україна розділяє 30 місце з Гренадою та Сент-Люсією.

Перша десятка виглядає так:

  1. Сінгапур (громадяни можуть відвідувати 192 країни без віз).

  2. Італія, Німеччина, Іспанія (громадяни можуть відвідувати 190 країн без віз).
  3. Австрія, Люксембург, Фінляндія, Франція, Швеція, Південна Корея, Японія (громадяни можуть відвідувати 189 країн без віз).
  4. Данія, Ірландія, Нідерланди, Велика Британія (громадяни можуть відвідувати 188 країн без віз).
  5. Бельгія, Чехія, Мальта, Нова Зеландія, Норвегія, Швейцарія, Португалія (громадяни можуть відвідувати 187 країн без віз).
  6. Австралія, Угорщина, Польща (громадяни можуть відвідувати 186 країн без віз).
  7. Канада, Греція (громадяни можуть відвідувати 185 країн без віз).
  8. Литва, США (громадяни можуть відвідувати 184 країни без віз).
  9. Латвія, Словаччина, Словенія (громадяни можуть відвідувати 183 країни без віз).
  10. Естонія, Ісландія (громадяни можуть відвідувати 182 країни без віз).

Іран заявив про підтримку територіальної цілісності України

Про це заявив голова МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян.

"Щодо України, ми віримо у територіальну цілісність кожної країни, включаючи Україну, яка має бути пріоритетом усіх країн на основі міжнародного права. І, звичайно ж, ми продовжуємо наголошувати на закінченні війни шляхом політичного діалогу", - сказав дипломат.

Уряд затвердив проєкт відбудови Каховської ГЕС

Про це повідомив Денис Шмигаль.

Сьогодні Уряд затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни.

Проєкт розрахований на два роки. На першому етапі спроєктуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи.

ЗСУ зайшли до Старомайорського на Донеччині

Про це в ефірі Еспресо заявив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, майор Валерій Шершень.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку, розмінування, ведуть заходи контрбатарейної боротьби. У зоні посиленої уваги важкі бої за населений пункт Старомайорське - тут перевага на нашому боці, йдеться про тактичний успіх", - зазначив він.

Шершень додав, що Генштаб підтверджує, що ударні підрозділи зайшли в село.

Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по ворогу

Про це повідомили у Генштабі.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління противника, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів та 3 станції РЕБ ворога.

Суспільство
Іран
ЗСУ
Війна з Росією
Каховська ГЕС
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