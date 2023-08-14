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Огляд

Переможні новини 537 дня війни: ЗСУ вдарили по табору окупантів біля Маріуполя, а в районі Бахмута приземлили К-52

Зіновія Воронович
14 серпня, 2023 понедiлок
20:00
Перемога України перемога переможні новини

14 серпня ЗСУ вдарили по табору окупантів в одному з санаторіїв поблизу Маріуполя, а в районі Бахмута керованою ракетою збили ударний гелікоптер Ка-52

Україна отримає від Rheinmetall безпілотну розвідувальну авіасистему

Німецький концерн Rheinmetall надасть Україні безпілотну авіасистему Luna. У її складі дрони, які мають розвідувальну здатність у кілька сотень кілометрів. Про це повідомляють на сайті німецького виробника зброї.

"Система LUNA NG вже напрацювала кілька тисяч годин польоту і вже зарекомендувала себе у використанні іноземними замовниками",  – повідомили в Rheinmetall.

LUNA NG складається з наземної станції управління з кількома літальними апаратами. Система також включає стартову катапульту, додаткове обладнання захисної сітки для приземлення та обладнання для швидкого ремонту. Дрони мають час польоту понад дванадцять годин і радіус дії у кілька сотень кілометрів.

Замовлення виконано на замовлення федерального уряду Німеччини.

Норвегія надасть системи для боротьби з дронами

Kongsberg Defence & Aerospace уклала контракт на постачання в Україну нової системи боротьби з безпілотниками на 740 мільйонів норвезьких крон. Про це повідомив уряд Норвегії.

"Ми бачимо результат доброї співпраці Збройних Сил і промисловості, яка демонструє здатність мислити по-новому та інноваційно. Це допоможе врятувати життя українців і є важливим для опору України жорстокій агресивній війні Росії. Підтримка Заходу є абсолютно вирішальною для того, щоб Україна змогла відбити брутальне вторгнення Росії. Норвегія надала велику підтримку Україні після вторгнення, і уряд продовжуватиме підтримувати стільки, скільки це буде потрібно", – заявив міністр оборони Королівства Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Система боротьби з безпілотниками Cortex Typhon C-UAS фінансується Міжнародним фондом для України (IFU), який очолює Британія та в якому Норвегія є донором.

Біля Бахмута ЗСУ збили ворожий гелікоптер

14 серпня на світанку на Бахмутському напрямку ЗСУ збили російський вертоліт. Як розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат,  приземлити вертоліт вдалось за допомогою зенітної керованої ракети неподалік від Бахмута на Донеччині. 

Російський Ка-52

Фото: Генштаб ЗСУ


Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук уточнив тип збитого вертольота  – це ударний гелікоптер Ка-52. Це одним із найсучасніших гелікоптерів у російському арсеналі. Його ще називають "алігатором". 

ЗСУ завдали удару по табору окупантів під Маріуполем

14 серпня ЗСУ завдали удару по табору окупантів у пансіонаті "Хвиля", що неподалік Маріуполя. Спочатку про влучання повідомив  радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. 

"Бавовна. Наслідки. На зараз. Влучання в табір окупантів в таборі "Хвиля" (Волна). Дуплет. Жодний місцевий не постраждав, якщо не вважати вікна постраждалими. Проте окупантів рахунок на десятки вже", – написав він у телеграм-каналі. Пізніше інформацію про це підтвердили і в ЗСУ.

"Сьогодні, близько 11:00 Сили оборони України нанесли ураження по командному пункту військ РФ, що розмістився в санаторії "Хвиля" в селі Юр'ївка поблизу тимчасово окупованого Маріуполя", – повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Роман Софії Андрухович вийде друком в од одному з найбільших видавництв у світі

Бестселер "Амадока"  української письменниці Софії Андрухович надрукують англійському в одному з найбільших у світі видавництв Simon & Schuster (США). 

Англійська – тринадцята мова, якою побачить світ книга. Від моменту її публікації у "Видавництві Старого Лева"  у 2020 році права на видання було продано до Чехії, Словаччини, Австрії, Хорватії, Болгарії, Північної Македонії, Франції, Іспанії, Норвегії, Швеції, Румунії та Данії, а тепер і США.

Амадока, Софія Андрухович

Фото: ВСЛ

 

"Це для мене велика честь – стати однією з авторок, твір якої в англомовному світі представлятиме таке шановане видавництво як Simon&Schuster. Радію, що роман "Амадока" промовив до представників видавництва, зворушив їх і заінтригував, що він видався їм важливим і вартим уваги багатьох нових читачів, – ділиться авторка Sophia Andrukhovych. – Роман складний, але Україна – набагато складніша. Тому так потрібно, щоб про неї і її історію розповідали усіма можливими способами, що промовляють до почуттів і до розуму. Надзвичайно важливо, що ми маємо слухачів, готових нарешті слухати історії про людей із нашої частини світу, співпереживати зачаруванням і драмам, потерпати від трагедій, плакати і сміятися від виявів людського – довідуватись нове про країну, що донедавна була так мало знаною, але й впізнавати у цих розповідях самих себе. Я дуже вдячна видавництву Simon&Schuster за їхню добру віру в  "Амадоку". 

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