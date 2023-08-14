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Головна Світ Rheinmetall передає Україні безпілотну авіасистему Luna для повітряної розвідки

Rheinmetall передає Україні безпілотну авіасистему Luna для повітряної розвідки

14 серпня, 2023 понедiлок
17:32
Світ Rheinmetall

Німецький концерн Rheinmetall надасть Україні безпілотну авіасистему Luna. У її складі дрони, які мають розвідувальну здатність у кілька сотень кілометрів

Про це повідомляється на сайті німецького виробника зброї.

"Розміщене зараз замовлення становить невелику двозначну суму в мільйони євро. Таким чином Rheinmetall робить іще один важливий внесок у підвищення спроможності українських Збройних Сил за допомогою передових технологій", - ідеться в повідомленні.

"Система LUNA NG вже напрацювала кілька тисяч годин польоту і вже зарекомендувала себе у використанні іноземними замовниками", - додали в Rheinmetall.

LUNA NG складається з наземної станції управління з кількома літальними апаратами. Система також включає стартову катапульту, додаткове обладнання захисної сітки для приземлення та обладнання для швидкого ремонту.

Ці дрони мають час польоту понад дванадцять годин і радіус дії у кілька сотень кілометрів.

Замовлення виконано на замовлення федерального уряду Німеччини.

  • Раніше про можливу передачу цієї системи повідомляло агентство Reuters.
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