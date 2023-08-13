Німецька Rheinmetall до кінця року поставить в Україну безпілотну систему Luna , - Reuters
Німецький збройний концерн Rheinmetall ухвалив рішення про передачу в Україну безпілотної системи Luna New Generation до кінця року
Про це інформує Reuters.
Там зазначають, що пакет безпілотників складається з наземної станції управління з декількома дронами, стартовою катапультою та військовими вантажівками.
Видання додає, що систему безпілотників можна використовувати як розвідувальну, забезпечувати мережу LTE та перехоплювати або глушити комунікації.
У компанії наголошують, що безпілотний літальний апарат LUNA NG є найновішим елементом системи LUNA для повітряного спостереження, виявлення та відстеження в реальному часі. Він значно перевершує свого попередника за всіма важливими експлуатаційними характеристиками.
Завдяки своїй надлегкій, але дуже стабільній конструкції фюзеляжу, виготовленому з CFRP (пластику, армованого вуглецевим волокном), він забезпечує час польоту понад 12 годин, а завдяки дальності зв’язку понад 100 км він забезпечує просторове покриття понад 30 000 кв. км.
Крім цього, великою перевагою системи LUNA у компанії-розробника назвали її високий рівень гнучкості як під час транспортування, так і під час використання. Компактна наземна станція вміщується в невеликий транспортний засіб або стандартну кабіну, що дозволяє швидко транспортувати – наприклад, на вертольоті. У польоті LUNA NG вражає своїми низькими акустичними, тепловими та радіолокаційними характеристиками
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