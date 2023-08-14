Україна отримає від Норвегії системи Cortex Typhon C-UAS для боротьби з дронами
Kongsberg Defence & Aerospace уклала контракт на постачання в Україну нової системи боротьби з безпілотниками на 740 мільйонів норвезьких крон
Про це інформує уряд Норвегії.
"Тут ми бачимо результат доброї співпраці Збройних Сил і промисловості, яка демонструє здатність мислити по-новому та інноваційно. Це допоможе врятувати життя українців і є важливим для опору України жорстокій агресивній війні Росії. Підтримка Заходу є абсолютно вирішальною для того, щоб Україна змогла відбити брутальне вторгнення Росії. Норвегія надала велику підтримку Україні після вторгнення, і уряд продовжуватиме підтримувати стільки, скільки це буде потрібно", - заявив міністр оборони Королівства Норвегії Бйорн Арільд Грам.
Система боротьби з безпілотниками Cortex Typhon C-UAS фінансується Міжнародним фондом для України (IFU), який очолює Британія та в якому Норвегія є донором.
"Це значно посилить український потенціал боротьби з безпілотниками та допоможе захистити українське населення та інфраструктуру", - каже директор Kongsberg DA Ерік Лі.
Вартість контракту від Kongsberg Defence & Aerospace склала 740 мільйонів норвезьких крон.
Довідково. Cortex Typhon C-UAS - це нещодавно розроблена система боротьби з дронами, зібрана з компонентів Teledyne Flir, Kongsberg і бронетехніки. Збройні сили Норвегії передали системі машини Dingo, кулемети та боєприпаси.
- Раніше Норвегія передавала Україні мікродрони Black Hornet на суму на 9 млн доларів у співпраці з Великою Британією.
- 11 липня Норвегія збільшила фонд військової допомоги Україні до 10 млрд норвезьких крон. Також країна збільшить свій внесок у Фонд підтримки України при НАТО.
- 12 липня міністерство оборони Норвегії повідомило про надання Україні двох зенітно-ракетних комплексів NASAMS та тисячі мікродронів Black Hornet.
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