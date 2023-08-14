Про це інформує уряд Норвегії.

"Тут ми бачимо результат доброї співпраці Збройних Сил і промисловості, яка демонструє здатність мислити по-новому та інноваційно. Це допоможе врятувати життя українців і є важливим для опору України жорстокій агресивній війні Росії. Підтримка Заходу є абсолютно вирішальною для того, щоб Україна змогла відбити брутальне вторгнення Росії. Норвегія надала велику підтримку Україні після вторгнення, і уряд продовжуватиме підтримувати стільки, скільки це буде потрібно", - заявив міністр оборони Королівства Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Система боротьби з безпілотниками Cortex Typhon C-UAS фінансується Міжнародним фондом для України (IFU), який очолює Британія та в якому Норвегія є донором.

"Це значно посилить український потенціал боротьби з безпілотниками та допоможе захистити українське населення та інфраструктуру", - каже директор Kongsberg DA Ерік Лі.

Вартість контракту від Kongsberg Defence & Aerospace склала 740 мільйонів норвезьких крон.

Довідково. Cortex Typhon C-UAS - це нещодавно розроблена система боротьби з дронами, зібрана з компонентів Teledyne Flir, Kongsberg і бронетехніки. Збройні сили Норвегії передали системі машини Dingo, кулемети та боєприпаси.