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Огляд

Переможні новини 538 дня війни: ліквідація "фанатського спецназу" на Бахмутському напрямку, успіхи в районі Токмака та більше газу для українців

Зіновія Воронович
15 серпня, 2023 вiвторок
20:00
Перемога України переможні новини

ЗСУ на Бахмутському напрямку ліквідували роту "фанатського спецназу" та три танки, а на Запорізькому мають успіхи Роботиному біля Токмака

В Україні запустили дві потужні газові свердловини

АТ "Укргазвидобування", що входить до  Групи Нафтогаз, запустило в роботу дві високодебітні свердловини, які сумарно дають понад 430 тис. куб. м блакитного палива на добу. Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".  

"Ми ввели в експлуатацію чергові свердловини з високими показниками, продовжуючи взятий курс на збільшення видобутку газу в країні. Застосування новітніх геологічних підходів, проєктування розробки родовищ на пізній стадії, підвищення ефективності буріння і проведення складних операцій з інтенсифікації – це ті складові, завдяки яким нам вдається давати "друге життя" старим активам", – зауважив голова НАК "Нафтогаз України"  Олексій Чернишов.

ЗСУ знищили під Бахмутом "фанатський спецназ" ворога

Збройним силам України вдалось відбити контратаку ворога на Бахмутському напрямку, і знищити при цьому три ворожі танки останньої модифікації. Про це в ефірі марафону "Єдині новини" повідомив пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін.

"Ми знищили (а це не так часто буває, бо вони в основному піхотою намагаються штурмувати) три танки Т-90М крайньої модифікації, – розповів Олександр Бородін. – Ми також знищили роту піхоти. Це було таке рідкісне явище –   так званий "фанатський спецназ" – "Еспаньйол". Це, наскільки я розумію, фанати ЦСКА. Тобто це добробат.  Вони вирішили, що теж зможуть зробити добробат, але мотивації у них не стало".  

За допомогою дронів вдалось вразити катер з окупантами, танк та БПМ

ЗСУ ефективно використовують FPV-дрони для знищення ворожої техніки. У Генштабі ЗСУ оприлюднили відео, як наш дрон переслідує катер з окупантами та завдає удару по ньому.

"Аеророзвідники 73-ого морського центру СпП ім кошового отамана Антіна Головатого уразили FPV-дроном катер з російськими окупантами", – повідомив Генштаб.

Тим часом волонтер Сергій Стерненко 15 серпня оприлюднив два відео. На одному дрони атакують російську БМП, на іншому – танк.  

Сили оборони мають успіхи біля Роботиного на Запорізькому напрямку

Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков в етері телеканалу "Еспресо"повідомив, що Сили оборони продовжують просуватись та звільняють тимчасово окуповану територію на Запорізькому напрямку.

"Найголовніше, що наші військові продовжують далі просуватись на Запорізькому напрямку. В нас є окремі тактичні успіхи в районі Роботиного (село у Токмацькій громаді на Запорізької області, - ред.). Також, як вже повідомляли у Генштабі, Сили оборони мають успіхи біля Урожайного, яке знаходиться на межі Запорізької та Донецької областей. Тому можна констатувати, що наші військові день за днем рухаються й звільняють нашу територію. Метр за метром Сили оборони наближаються до Мелітополя, Токмака та Бердянська", – розповів Ашурбеков.

Депутат Запорізької облради додав, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по позиціях окупантів в Бердянську.

Успіхи на Запоріжжі підтверджують також у Генштабі. 

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", – повідомляє Генштаб ЗСУ. 

Швеція надасть Україні боєприпаси і запчастини до систем озброєння

Швеція готує новий пакет військової допомоги Україні, що складається в основному з боєприпасів і запасних частин до раніше поставлених систем озброєння. Про це повідомив 15 серпня міністр оборони Пол Йонсон.

Вартість пакета становитиме 3,4 млрд крон (313,5 млн доларів).

"Ми повинні підготуватися до того факту, що це може бути довготривала війна, і ми також маємо довгострокову перспективу, щоби ми могли довгостроково підтримувати ті платформи, які ми надсилаємо в Україну", – сказав міністр.

Новий пакет військової допомоги стане 13-м пакетом допомоги, який Швеція надасть Україні з початку війни.

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