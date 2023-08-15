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ЗСУ мають певні тактичні успіхи в районі Роботиного, - депутат Запорізької облради Ашурбеков

15 серпня, 2023 вiвторок
15:03
Війна з Росією ЗСУ

Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков повідомив, що Сили оборони продовжують просуватись та звільняють тимчасово окуповану територію на Запорізькому напрямку

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Найголовніше, що наші військові продовжують далі просуватись на Запорізькому напрямку. В нас є окремі тактичні успіхи в районі Роботиного. Також, як вже повідомляли у Генштабі, Сили оборони мають успіхи біля Урожайного, яке знаходиться на межі Запорізької та Донецької областей. Тому можна констатувати, що наші військові день за днем рухаються й звільняють нашу територію. Метр за метром Сили оборони наближаються до Мелітополя, Токмака та Бердянська", - розповів Ашурбеков.

Депутат Запорізької облради додав, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по позиціях окупантів в Бердянську

"Поки що в нас немає інформації, що саме вдалось знищити в Бердянську. Однак Сили оборони продовжують завдавати ударів по складах, місцях дислокування та штабах окупантів в Бердянську. Основним місцем для ударів є порт у місті. Адже саме там сьогодні найбільше окупанти стягують техніку та особовий склад", - додав він.

  • Військовий експерт Сергій Згурець також відзначає, що динаміка дій українських бригад така, що ворог буде витіснений і з Роботиного, і з Вербового. Там все до того йде.
  • 12 серпня в Інституті вивчення війни (ISW) відзначили тактично значущі успіхи Сил оборони на Запоріжжі, деградацію армії РФ та вирішальне значення прориву ЗСУ
Запоріжжя
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
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