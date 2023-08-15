Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Найголовніше, що наші військові продовжують далі просуватись на Запорізькому напрямку. В нас є окремі тактичні успіхи в районі Роботиного. Також, як вже повідомляли у Генштабі, Сили оборони мають успіхи біля Урожайного, яке знаходиться на межі Запорізької та Донецької областей. Тому можна констатувати, що наші військові день за днем рухаються й звільняють нашу територію. Метр за метром Сили оборони наближаються до Мелітополя, Токмака та Бердянська", - розповів Ашурбеков.

Депутат Запорізької облради додав, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по позиціях окупантів в Бердянську

"Поки що в нас немає інформації, що саме вдалось знищити в Бердянську. Однак Сили оборони продовжують завдавати ударів по складах, місцях дислокування та штабах окупантів в Бердянську. Основним місцем для ударів є порт у місті. Адже саме там сьогодні найбільше окупанти стягують техніку та особовий склад", - додав він.