Російська пропаганда шукає варіанти, як зменшити вплив ударів по Москві

По Москві продовжуються удари безпілотними комплексами. Це вкладається в загальну концепцію - ворог має відчувати, що війна переноситься на його територію. Населення країни-агресора має знати, що є і буде відповідь. Зараз коштом масштабування ударів по ворожих об’єктах та центрах прийняття рішень - є суттєвий вплив на настрої агресора та його армії. Думаю, така практика буде продовжена. З іншого боку, ми можемо вкотре стверджувати, що спроможність російської ППО захищати столицю не є такою потужною. Системне використання безпілотників не призводить до зміцнення ППО. Це чергова проблема російської армії. Російське населення це бачить і відчуває. Ця практика накладається на масштабування виробництва дронів різного призначення. Будемо чекати продовження. Через ці вибухи та удари російський медіапростір почав зменшуватися і блокувати деякі речі, які всі бачать. Мабуть, шукають варіанти, щоб зменшити вплив на російське суспільство. Сподіваюсь, воно скоро почне реагувати на реальність, яка його оточує.

Відсторонення всіх обласних військкомів - це неоднозначне рішення

Якщо йдеться про заміну всіх військкомів, то ми припускаємо, що всі вони є нечесними. Це накладає сумніви щодо функціонування цілої мережі, яка пов’язана з укомплектуванням особового складу ЗСУ. Це неоднозначне рішення з точки зору, що всі неправильно виконували це завдання. Ми переходимо межу, яка породжує питання. Це означає, що раніше було потрібно проводити більш серйозне ставлення до роботи військкоматів, щоб проблем такого масштабного характеру не з’являлося. З одного боку, слід вітати якісні зміни у керівництві військкоматів, а з іншого, загальний підхід, що всі винні - не відповідає реальній ситуації. Може бути питання - змінюється одна посадова особа на іншу, а сама система залишається достатньо інертною - коли ми говоримо про медкомісїі, лікування військових після поранень. Там цілий гамуз системних проблем, які не вирішуються. Треба набагато глибше копати і ухвалювати рішення, які змінюють систему на краще - у більшому масштабі, чим змінити одного воєнкома на іншого. Доручення Залужному - це демонстративне політичне рішення, думаю, прямої вказівки можна було уникнути. Можливо, за цими заявами є інші нюанси, які впливають на заяви Верховного головнокомандувача.

Крим та Херсонщина: ЗСУ руйнують логістику та ходять в рейди на лівий берег Дніпра

Низка ударів по логістиці Криму була завдана ракетами Storm Shadow - і по переправі поблизу Арабатської стрілки, і поблизу Чонгара. Окупанти говорять те, що ремонт мосту на Чонгарі може тривати місяць або більше. Де-факто, система роботи ракети Storm Shadow передбачає таку точність і потужність в критичних місцях конструкції мосту, що ремонт такий тривалий. Це дійсно вплине на логістику ворожого угруповання - через певний час ми це побачимо на лінії фронту. А коли вони щось відремонтують чи збудують понтонну переправу, я думаю, що ЗСУ завдадуть удар, який унеможливить подальше використання цієї споруди.

Українські Сили спецоперацій проводили ефективні рейдові дії на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Вони спричинили втрати у противника і захоплення полонених. Не йдеться про те, що створюється плацдарм для перекидання сил, накопичення техніки. В цих умовах підходи до форсування Дніпра і створення плацдарму - це надзвичайно складний логістичний момент. Я не думаю, що треба пов’язувати дії ССО зі створенням плацдарму. Це відвертає сили противника, примушує його перекидати їх туди. Це важливий елемент розхитування оборони РФ. Коли йтиметься про використання цього напрямку як плацдарму - це відбудеться після якісної зміни ситуації на Запорізькому фронті.

Важливий напрямок на півдні, відсутність руху в Бахмуті

У нас є дві ділянки на південному напрямку - напрямок на Роботине-Вербове. Є відео та фото, де українські військові поблизу Роботиного. Це вкрай важливий напрямок - він пов’язаний із просуванням та закріпленням на першій лінії оборони. Ми знаємо, що ЗСУ ведуть бої між Роботиним та Вербовим - противник намагається контратакувати. Генштаб не повідомляє про лінію змін навколо Роботиного. Динаміка дій українських бригад така, що ворог буде витіснений і з Роботиного, і з Вербового. Там все до того йде.

Зараз в районі Бахмута суттєве угруповання українських військ. Впродовж останніх двох-трьох днів і ворог почав перекидати резерви на укріплення позицій на півдні і на півночі. Для росіян - це політичне питання. Не можуть вони піти з Бахмута і це використовують ЗСУ та знищують угруповання, яке ворог перекидає. Наші військові зазначають, що противник приходить достатньо підготовлений та добре екіпірований. Вони зараз використовують і танки для штурмових дій. Учора було знищено 4 танки дронами.

Росіяни намагаються утримати лінію оборони, але наші захисники зараз активно противника знищують. Просування і змін на лінії фронту на півдні та на півночі не відбувається. Це говорить про те, що інтенсивність бойових дій надзвичайно висока, але потужності обох сторін не дозволяють комусь змінити ситуацію на свою користь. Думаю, що через певний час динаміка зміниться. Накопичення сил з нашого боку або активне використання артилерії призведе до того, що вогневий контроль над Бахмутом буде забезпечений, як і зараз. Ворог далі буде почувати себе в місті, як в пастці.

На Куп'янському напрямку лінія фронту незмінна

Куп’янський напрямок. Питання про відселення громадян з 40 населених пунктів почалося учора. Не всі хочуть їхати. Це не означає, що туди дійде противник. В районі атак росіян є три артбригади противника, які будуть використовуватися, зокрема для ударів по населених пунктах. Відселення наших громадян і дітей вкрай важливе рішення. Думаю, до цього дослухаються люди, частина з яких не хоче насправді їхати.

Ворог зараз активізував бойові дії по всій лінії від Куп’янська до Сватового і Кремінної. Змін на лінії фронту не відбувається. Чому росіяни хочуть вийти на Куп’янськ? Починаються дві дороги - Куп’янськ - Сватове - Кремінна. Її частина використовується для забезпечення наших підрозділів. А інша - рокадна, від Куп’янська вздовж річки Оскіл. Вона теж використовується для забезпечення. Ворог тиждень тому намагався діяти основними силами по лінії від Сватового до Борової. Там були танкові атаки. Ворожий плацдарм навколо Кармазинівки все зменшується і зменшується. Тепер РФ перенесла центр тяжіння на атаки навколо Куп’янська. Думаю, що зусилля росіян будуть продовжуватися, але і Сили оборони перекинули туди певну кількість сил і засобів, зокрема артбригади. Думаю, що просування противника вкрай ускладнене на цій ділянці, хоча ворог буде намагатися впливати на цю лінію фронту.

Ракети TAURUS - важливі, але не диво-зброя

Ситуація з німецькими ракетами TAURUS залишається дивною і складною. Впродовж останніх днів міняються публікації в закордонній пресі. Говорять, дають - не дають, або треба перепрограмувати, щоб не били по території РФ. Або дадуть, коли американці дадуть ATACMS. Це історія продовжується. Я сподіваюся, що німці, як і раніше будуть довго відкладати, а потім ухвалять рішення щодо постачання цих ракет. Це є важлива зброя, але це не чудо-зброя. Головне, щоб таких зразків далекобійних систем в українській армії було більше. Це кількісні показники, які збільшують потенціал ЗСУ знищувати ворожі цілі в глибокому тилу.