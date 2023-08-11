Bild: Уряд Німеччини зараз не розглядає передачу ракет Taurus Україні
У федеральному уряді Німеччини стверджують, що наразі не розглядають питання передачі Україні ракет Taurus
Про це з посиланням на свої джерела пише видання Bild.
Про швидке або вже прийняте рішення на користь передачі ЗСУ німецьких крилатих ракет ні у відомстві канцлера, ні у міноборони нічого не знають, йдеться у статті.
"Наразі жодне рішення не готується", - заявив виданню неназваний високопоставлений урядовець, за словами якого, попри "тиск з усіх боків наразі нічого не відбувається".
Окрім цього, речник міністерства оборони Німеччини також повідомив, що "немає жодних змін у поточному статусі щодо передачі Taurus Україні. Жодного політичного рішення щодо цього не приймалося".
Також міністр оборони Борис Пісторіус підтвердив, що поставки Taurus наразі немає на порядку денному.
"Ми не єдині, хто не здійснює поставки. Наші американські союзники також не постачають ці крилаті ракети", - заявив політик. Він не бачить "наразі гострої потреби у прийнятті рішення" щодо питання доставки Taurus.
- У травні стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.
- Наприкінці червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що ФРН не має наміру передавати Україні ці ракети.
- На початку серпня повідомлялось, що у бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus.
- 11 серпня повідомлялося, що уряд Німеччини вивчає можливість постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus зі складів бундесверу в найближчі місяці.
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