Про це з посиланням на свої джерела пише видання Bild.

Про швидке або вже прийняте рішення на користь передачі ЗСУ німецьких крилатих ракет ні у відомстві канцлера, ні у міноборони нічого не знають, йдеться у статті.

"Наразі жодне рішення не готується", - заявив виданню неназваний високопоставлений урядовець, за словами якого, попри "тиск з усіх боків наразі нічого не відбувається".

Окрім цього, речник міністерства оборони Німеччини також повідомив, що "немає жодних змін у поточному статусі щодо передачі Taurus Україні. Жодного політичного рішення щодо цього не приймалося".

Також міністр оборони Борис Пісторіус підтвердив, що поставки Taurus наразі немає на порядку денному.

"Ми не єдині, хто не здійснює поставки. Наші американські союзники також не постачають ці крилаті ракети", - заявив політик. Він не бачить "наразі гострої потреби у прийнятті рішення" щодо питання доставки Taurus.