Мер Москви повідомив про атаку на місто двома безпілотниками
Міський голова Москви Собянін повідомив про атаку на місто двома безпілотниками, які вдалося збити системою ППО
Про це він написав на своїй сторінці у телеграм.
"Була спроба прольоту на місто двох бойових безпілотників. Обидва збиті ППО. Один у районі Домодєдово, другий у районі Мінського шосе", - йдеться у повідомленні.
Наразі інформації про постраждалих від падіння уламків немає.
Пізніше Міноборони Росії повідомило, що дрони намагалися атакувати об'єкти в Московській області та були знищені.
Також про звуки вибухів повідомляють користувачі соцмереж.
Відео, де зафіксовано начебто момент збиття одного з дронів оприлюднив телеграм-канал Shot.
- 30 липня, столицю Росії атакували безпілотники, які начебто збила ППО. Руйнувань зазнала будівлі бізнес-центру "Москва-Сіті", де розташовуються офіси декількох міністерств РФ.
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- Держдума попросила в мера Москви Сергія Собяніна 2 млрд рублів на штаб із захисту від дронів і диверсантів.
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