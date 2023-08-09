Мер Москви повідомив про атаку на місто двома безпілотниками

Про це він написав на своїй сторінці у телеграм.

"Була спроба прольоту на місто двох бойових безпілотників. Обидва збиті ППО. Один у районі Домодєдово, другий у районі Мінського шосе", - йдеться у повідомленні.

Наразі інформації про постраждалих від падіння уламків немає.

Пізніше Міноборони Росії повідомило, що дрони намагалися атакувати об'єкти в Московській області та були знищені.

Також про звуки вибухів повідомляють користувачі соцмереж.

Відео, де зафіксовано начебто момент збиття одного з дронів оприлюднив телеграм-канал Shot.