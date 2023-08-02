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В держдумі РФ пропонують витратити на захист Москви від дронів 2 млрд рублів

2 серпня, 2023 середа
00:02
Війна з Росією Москва атака безпілотників

Держдума просить у мера Москви Сергія Собяніна 2 млрд рублів на штаб із захисту від дронів та диверсантів

Про це повідомляє The Moscow Times.

Створений у Держдумі Центр підтримки оборонних інновацій запропонував використати пневматичні гармати та пристрої виявлення на основі штучного інтелекту. На реалізацію ідеї потрібно 2 млрд рублів. Депутат, член комітету з оборони Дмитро Кузнєцов вважає, що така сума потрібна, щоби виявляти дрони, а потім обстрілювати їх із пневматичних гармат.

За його словами, штучний інтелект заздалегідь виявлятиме безпілотники "за зовнішнім виглядом, габаритами та шумом", а потім їх збиватимуть.

Розгорнути таку систему по всьому периметру столиці "можна за лічені місяці", запевняє депутат. ЗРК "Панцир" він пропонує відправити на фронт, а засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) шкідливими в умовах міста.

Також Кузнєцов анонсував створення народних дружин для боротьби з диверсантами. На його думку, багато безпілотників запускаються не з території України, а з Москви та Підмосков'я, тому депутати планують створити "спеціальний штаб", куди громадяни могли б повідомляти про підозрілих осіб.

Крім того, йому знадобилося щонайменше 100 тисяч москвичів — щоб сформувати з них корпус "народних захисників" (по два на кожен багатоквартирний будинок).

  • Вночі, 30 липня, столицю Росії атакували безпілотники, які начебто збила ППО. Руйнувань зазнала будівлі бізнес-центру "Москва-Сіті", де розташовуються офіси декількох міністерств РФ.
  • У ніч на 1 серпня відбулася чергова атака безпілотників на Москву – один з дронів влучив у вежу Москва-Сіті, міноборони РФ звинувачує Україну.

безпілотник
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