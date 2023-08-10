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В підмосковному Домодєдово велика пожежа: імовірно робота ППО

10 серпня, 2023 четвер
03:16
Війна з Росією Росія ППО

У Домодєдово поблизу Москви вибух та велика пожежа. Очевидці говорять про наслідки роботи ППО, влада – вибух на автосервісі

Місцеві рятувальники повідомляють про вибух у промзоні.

"Автосервіс горить у підмосковному Домодєдово на 1 тис. "квадратів", - коротко прокоментували інцидент у прес-службі регіонального главку МНС.

Очевидці кажуть, що, ймовірно, може йтися про вибух газових балонів. Низка ресурсів повідомила, що деякі місцеві жителі нібито чули перед вибухом звуки, "схожі на роботу ППО", але підтвердження цих даних поки немає.

Відзначимо, що місто розташоване за 37 км на південь від центру Москви. Відоме завдяки розташуванню тут одного з московських аеропортів.

  • Нагадаємо, у ніч на 9 серпня міський голова Москви Собянін повідомив про нібито атаку на місто двома безпілотниками, які вдалося збити системою ППО: один у районі Домодєдово, другий у районі Мінського шосе.

ППО
безпілотник
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