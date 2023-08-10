В підмосковному Домодєдово велика пожежа: імовірно робота ППО

Місцеві рятувальники повідомляють про вибух у промзоні.

"Автосервіс горить у підмосковному Домодєдово на 1 тис. "квадратів", - коротко прокоментували інцидент у прес-службі регіонального главку МНС.

Очевидці кажуть, що, ймовірно, може йтися про вибух газових балонів. Низка ресурсів повідомила, що деякі місцеві жителі нібито чули перед вибухом звуки, "схожі на роботу ППО", але підтвердження цих даних поки немає.

Відзначимо, що місто розташоване за 37 км на південь від центру Москви. Відоме завдяки розташуванню тут одного з московських аеропортів.