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Переможні новини 539-го дня війни: звільнення Урожайного на Донеччині та ліквідація "партії окупантів" за допомогою підпілля 

Зіновія Воронович
16 серпня, 2023 середа
20:00
Перемога України перемога переможні новини

ЗСУ звільнили село Урожайне на Донеччині, а завдяки точним координатам підпілля на окупованій території вдалось вдарили по групі ворожих солдат під час навчань

У Румунії навчатимуть українських пілотів на винищувачах F-16

Президент Румунії Клаус Йоганніс підтвердив, що країна навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16. Про це Йоганніс заявив у промові під час урочистостей з нагоди Дня ВМС Румунії.

За його словами, у Румунії відкриють регіональний навчальний центр готуватиме не лише українських, а й пілотів країн-учасниць НАТО.

"Ми братимемо участь у підготовці українських військових в рамках місії військової допомоги Європейського союзу і будемо приймати майбутній регіональний навчальний центр підготовки пілотів F-16, який служитиме як румунським, так і українським пілотам, а також пілотам з країн-членів Альянсу", - сказав він. 

Президент наголосив, що Румунія продовжить надавати необхідну підтримку Україні "в її боротьбі за мир і свободу". Зокрема, країна координуватиме у межах ЄС зусилля для подолання наслідків російського вторгнення та виступатиме за продовження допомоги Україні.

ЗСУ звільнили Урожайне на Донеччині

Українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області та закріплюються на досягнутих рубежах. Про це 16 серпня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Військові 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського разом з побратимами в рамках контрнаступальних дій звільнили черговий населений пункт Урожайне, що на Донеччині", – пишуть у себе на сторінці бійці 35-ї бригади. 

П’ять з шести великих десантних кораблів Чорноморського флоту РФ вдалось вивести з ладу

Від початку повномасштабного вторгення РФ Сили оборони вивели з ладу п'ять із шести великих десантних кораблів флоту окупантів. Про це повідомляє   LIGA.net. з посиланням на речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука.

Першим першим було затоплено ВДК "Саратов" у порту тимчасово окупованого Бердянська — Збройні Сили України вдарили по ньому 24 березня 2022 року. Також тоді було пошкоджено десантні кораблі "Цезарь Куников" та "Новочеркасск", на них почалася пожежа.

БДК "Оленегорский горняк", який був уражений морським дроном у порту Новоросійська 4 серпня, став четвертим судном, яке вивели з ладу Сили оборони. Нині воно перебуває на ремонті. П'яту ціль Дмитро Плетенчук поки не назвав.

135 млн від Єврокомісії, які мали отримати РФ та Білорусь, підуть Україні і Молдові

Європейська комісія перерахує Україні та Молдові 135 мільйонів євро на програми на посилення міжнародної співпраці, які спочатку передбачалися для Росії та Білорусі. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

У 2021-2027 роки Росії та Білорусі планували виділити кошти за Інструментом сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва у межах програми Interreg NEXT. Тепер ці кошти спрямують на реалізацію таких же проєктів в Україні та Молдові.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну та санкцій ЄС Росію та Білорусь вирішили виключити з програми, а співпрацю призупинити. Це призвело до перерозподілу 26 мільйонів євро на підтримку програм співпраці з Україною та Молдовою. Це рішення таким же чином перерозподіляє залишок фінансування за період 2021-2027 років.

Завдяки підпіллю на ТОТ вдалось накрити групу ворожих солдат під час навчань

Завдяки інформації від підпілля на тимчасово окупованій території було знищено десятки окупантів, російську техніку та військовий об’єкт ворога. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Сили оборони завдали прицільних ударів по підрозділах противника, що вирішив провести навчання на захоплених українських землях. Втрати серед особового складу російських окупаційних військ уточнюються", – повідомляють у Центрі. 

Статті
Румунія
Єврокомісія
ЗСУ
Війна з Росією
Донеччина
окуповані території
F-16
Військові новини
Чорноморський флот Росії
втрати окупантів
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