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Україна і Молдова отримають від Єврокомісії €135 млн, які передбачалися на проєкти з РФ і Білоруссю

16 серпня, 2023 середа
15:56
Економіка Єврокомісія

Європейська комісія перерахує Україні та Молдові 135 мільйонів євро на програми на посилення міжнародної співпраці, які спочатку передбачалися для Росії та Білорусі

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Зазначається, що на 2021-2027 роки Росії та Білорусі планували виділити кошти за Інструментом сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва у межах програми Interreg NEXT. Тепер ці кошти спрямують на реалізацію таких же проєктів в Україні та Молдові.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну та санкцій ЄС Росію та Білорусь вирішили виключити з програми, а співпрацю - призупинити. Це призвело до перерозподілу 26 мільйонів євро на підтримку програм співпраці з Україною та Молдовою. Це рішення таким же чином перерозподіляє залишок фінансування за період 2021-2027 років.

"Рішення скасувати спочатку передбачуване співробітництво з Росією та Білоруссю через наші програми Interreg є результатом жорстокої війни Росії проти України. Я рада, що кошти, які ми спочатку планували на цю співпрацю, тепер підуть на користь програм ЄС з Україною та Молдовою. Це допоможе зміцнити співпрацю між регіонами ЄС та місцевими зацікавленими сторонами з українськими та молдовськими партнерами", - сказала комісар з питань згуртованості та реформ Еліза Феррейра.

Таким чином кошти будуть спрямовані на підтримку програми "Шляхи солідарності" та розвиток транскордонного транспортного сполучення, забезпечення послуг охорони здоров'я, освітні та дослідницькі проєкти, схеми соціальної інтеграції, а також посилення інституційної спроможності органів державної влади.

У Єврокомісії наголошують, що участь у програмах Interreg також приносить переваги адміністративному потенціалу та досвіду для обох країн в управлінні та реалізації фондів ЄС.

Крім цього, Комісія вирішила, що регіони Фінляндії, Естонії, Латвії та Польщі, які мали брати участь у програмах співпраці з Росією та Білоруссю, можуть брати участь в інших чинних програмах Interreg.

Допомога Україні від ЄС

Кожен місяць Європейський Союз з початку повномасштабного вторгнення виділяє макрофінансову допомогу для України. 

25 квітня Європейський Союз виділив України черговий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд євро.

Також Рада Європейського Союзу 5 травня, ухвалила рішення виділити 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках Європейського фонду миру.

Ще однією допомогою від ЄС став 23 травня новий транш макрофінансової допомоги на €1,5 млрд, який Єврокомісія виділила Україні. Кошти були спрямовані на виплату зарплат, пенсій і ремонт критичної інфраструктури.

Також допомогою був пакет санкцій проти Росії, який передбачає усунення лазівок, що допомагають окупантам обходити раніше накладені обмеження. Його посли ЄС узгодили 21 червня.

Згодом Європейський Союз перерахував Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки держпослуг та інфраструктури країни.

3 липня до фонду України надійшов другий транш від Міжнародного валютного фонду - сума допомоги склала $890 млн.

А також у вівторок, 25 липня, Європейський Союз виділив Україні новий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд євро

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