Україна отримала транш від Міжнародного валютного фонду - $890 млн
До фонду України надійшов другий транш від Міжнародного валютного фонду - сума допомоги склала $890 млн
Про це пише міністерство фінансів України.
Кошти були отримані як результат успішного першого перегляду програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF).
Наразі Україна отримала вже $3,59 млрд від МВФ. Загальне фінансування за Програмою складає $15,6 млрд.
“Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати економічну стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету”, - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
- 31 березня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду затвердила найбільшу фінансову допомогу для України з початку повномасштабної війни у розмірі $15,6 млрд.
- Вже 3 квітня Україна отримала від МВФ перший транш розміром близько 2,7 млрд доларів у рамках нової програми розширеного фінансування.
- У травні президент Володимир Зеленський підписав закон, який вводить правила розподілу та звітування про кошти на спецрахунках, які відкриті в НБУ для підтримки України. Він був вимогою МВФ.
- 23 травня в Україні розпочала роботу місія МВФ, яка оцінить прогрес влади у виконанні умов програми.
- 30 травня МВФ і влада України досягли угоди на рівні експертів щодо першого перегляду програми розширеного фінансування, що відкривала шлях до траншу у $900 млн.
- 29 червня МВФ завершив перший перегляд програми розширеного фінансування для України, що дозволяє надати транш у розмірі близько $890 млн.
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