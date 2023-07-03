Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Україна отримала транш від Міжнародного валютного фонду - $890 млн

Україна отримала транш від Міжнародного валютного фонду - $890 млн

3 липня, 2023 понедiлок
21:02
Економіка МВФ

До фонду України надійшов другий транш від Міжнародного валютного фонду - сума допомоги склала $890 млн

Про це пише міністерство фінансів України.

Кошти були отримані як результат успішного першого перегляду програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF).

Наразі Україна отримала вже $3,59 млрд від МВФ. Загальне фінансування за Програмою складає $15,6 млрд.

“Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати економічну стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету”, - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

  • 31 березня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду затвердила найбільшу фінансову допомогу для України з початку повномасштабної війни у розмірі $15,6 млрд.
  • Вже 3 квітня Україна отримала від МВФ перший транш розміром близько 2,7 млрд доларів у рамках нової програми розширеного фінансування.
  • У травні президент Володимир Зеленський підписав закон, який вводить правила розподілу та звітування про кошти на спецрахунках, які відкриті в НБУ для підтримки України. Він був вимогою МВФ.
  • 23 травня в Україні розпочала роботу місія МВФ, яка оцінить прогрес влади у виконанні умов програми.
  • 30 травня МВФ і влада України досягли угоди на рівні експертів щодо першого перегляду програми розширеного фінансування, що відкривала шлях до траншу у $900 млн.
  • 29 червня МВФ завершив перший перегляд програми розширеного фінансування для України, що дозволяє надати транш у розмірі близько $890 млн.
МФВ
допомога Україні
Читайте також:
2 липня, 2023 неділя
Військовим РФ заборонили узгоджувати місця своєї дислокації з колаборантами з окупаційних адміністрацій
2 липня, 2023 неділя
З кафе на Київщині вигнали дівчину, якій не сподобалося, що там співають пісню Лепса. Нацполіція виписала штраф
Hawker Hurricane ("Ураган")
2 липня, 2023 неділя
Під Києвом виявили 8 британських літаків "Ураган" часів Другої світової війни
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.69
    Купівля 36.69
    Продаж 37.45
  • EUR
    Купівля 40.26
    Продаж 41.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
3 липня
21:13
Під час ранкового обстрілу росіяни влучили по будівлі СБУ в Сумах
20:59
Олександр Сирський (ліворуч)
Сили оборони просунулися на флангах на Бахмутському напрямку, – Сирський
20:33
Латвія
Латвія відновила обмежений прийом візових заяв від громадян РФ 
20:14
Володимир Зеленський
Зеленський доручив МЗС викликати посла Грузії через ситуацію з Саакашвілі
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 495 дня війни: морпіхи збили ворожий гелікоптер з протитанкового комплексу, а в Гаазі створили спецофіс для розслідування злочинів РФ в Україні
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Дацюк, ідентичності та наша перемога
19:53
на фото: ЗСУ
РФ почала переміщувати підрозділи своїх військ, які готували на полігонах у Білорусі, - Генштаб
19:44
Софія Федина
Софія Федина після суду щодо Алєксєєва: це не має нічого спільного із законністю та правосуддям
19:36
Херсонська область
Росіяни обстріляли Кіндійку на Херсонщині: поранено подружжя
19:13
ПВК "Вагнер"
Російські ЗМІ опублікували фото з місця ймовірного табору вагнерівців у Білорусі
18:53
демонтаж драмтеатру
Музеї, галереї, театри та філармонії: РФ зруйнувала в Україні 1582 об'єкти культурної інфраструктури
18:39
Російські ракети і закриття портів: що змінилось для компанії Ferrexpo після лютого 2022 року, - Daily Mail
18:33
Оновлено
Суми
Росіяни вдарили по двох багатоповерхівках у Сумах: 19 поранених, 2 загиблих
18:28
грузія
МЗС Грузії викликало тимчасового повіреного України через санкції
18:27
Зеленський
Зеленський ще не ухвалив остаточного рішення щодо участі в саміті НАТО, - ОПУ
18:18
Уражені "Росатомом"
Росатом припинив свою діяльність в Чехії
18:17
Роб Бауер
У НАТО порівняли український контрнаступ з висадкою союзників у Нормандії
18:16
Марго Роббі
У В'єтнамі заборонили фільм "Барбі" через кадри з картою зі спірними територіями в Південнокитайському морі
18:10
Сергій Алєксєєв
Суд відправив нардепа Алєксєєва під варту на 60 діб
18:07
OPINION
Лариса Волошина
Не бійтеся озвучувати власні цілі
18:04
діти
Здають дітей на органи: росіяни на ТОТ поширюють черговий фейк про Україну
17:52
Львівська політехніка
До QS World University Rankings 2024 увійшли 11 українських університетів
17:49
Оновлено
Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA)
У Гаазі відкрили офіс із розслідування вторгнення РФ в Україну
17:37
"Я сильний зсередини": Саакашвілі показав свій тяжкий фізичний стан під час судового засідання
17:37
ЗСУ війна проти РФ
ЗСУ за тиждень знищили 22 російські ЗРК і 19 складів боєприпасів
17:13
оборонно-промислового комплекс
Національні оборонні підприємства закликають прем'єра зупинити зрив закупівель для потреб української армії
17:11
танк Leopard 1
Танки Leopard 1 від Німеччини та Данії надійдуть в Україну найближчими тижнями, – Пісторіус
16:59
В Україні ліквідували командира російського спецзагону "Ахмат"
16:46
ядерна зброя рф ракета
У міноборони Польщі оцінили ймовірність застосування Росією ядерної зброї
16:38
Андрій П'ятов
"Шахтар" оголосив, що П'ятов завершив виступи за клуб
16:21
Нескорена нація: у Києві презентували фотовиставку, присвячену Збройним Силам
16:18
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Запорізьку АЕС уперше за 4 місяці підключили до резервної ЛЕП: у МАГАТЕ прокоментували
16:05
окупанти
На Херсонщині окупанти облаштували у дитячому інтернаті шпиталь
16:02
Крим
Окупаційна влада Криму подала "позов" до України із вимогою відшкодувати 152 млрд руб через "водну блокаду півострова"
16:01
OPINION
Володимир Гевко
Героїзм став найціннішою валютою, якою торгують моральні перекупники
15:50
водопостачання вода
Покрова знову з водою: ситуація на Дніпропетровщині майже через місяць після підриву Каховської ГЕС
15:45
багатоповерхівка, забудова, будівництво
Нацбанк повідомив про суттєве покращення ділової активності в будівельному секторі
15:40
Олексій Резніков
Підприємців, які пройшли півтора року жаху московської навали, може "перемогти" аудит, - Резніков про спроби "заборонити" прибуток бізнесів
15:26
Відкрито збір на нічні Мавіки для ЗСУ
15:23
Часів Яр, школа, обстріл, Донеччина
Швейцарія надасть $6,1 млн на ремонт і реконструкцію близько 30 шкіл в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV