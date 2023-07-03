Україна отримала транш від Міжнародного валютного фонду - $890 млн

Про це пише міністерство фінансів України.

Кошти були отримані як результат успішного першого перегляду програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF).

Наразі Україна отримала вже $3,59 млрд від МВФ. Загальне фінансування за Програмою складає $15,6 млрд.

“Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати економічну стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету”, - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.