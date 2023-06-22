ЄС виділив для України €1,5 млрд макрофінансової допомоги
Європейський союз перерахує Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки держпослуг та інфраструктури країни
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Сьогодні ми виплачуємо Україні ще 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що допомога направлена на держпослуги та інфраструктуру України.
"Буде більше. Ми щойно запропонували стабільну фінансову підтримку до 2027 року. Ми в цьому надовго", - додала фон дер Ляєн.
Допомога від ЄС
Кожен місяць Європейський союз з початку повномасштабного вторгнення виділяє макрофінансову допомогу для України.
Так останніми з них були, коли 25 квітня Європейський Союз виділив України черговий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд євро.
Також Рада Європейського Союзу 5 травня, ухвалила рішення виділити 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках Європейського фонду миру.
Ще однією допомогою від ЄС став 23 травня новий транш макрофінансової допомоги на €1,5 млрд, який Єврокомісія виділила Україні. Кошти були спрямовані на виплату зарплат, пенсій і ремонт критичної інфраструктури.
Останньою допомогою був пакет санкцій проти Росії, який передбачає усунення лазівок, що допомагають окупантам обходити раніше накладені обмеження. Його посли ЄС узгодили 21 червня.
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