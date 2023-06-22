ЄС виділив для України €1,5 млрд макрофінансової допомоги

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми виплачуємо Україні ще 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що допомога направлена на держпослуги та інфраструктуру України.

"Буде більше. Ми щойно запропонували стабільну фінансову підтримку до 2027 року. Ми в цьому надовго", - додала фон дер Ляєн.

Допомога від ЄС

Кожен місяць Європейський союз з початку повномасштабного вторгнення виділяє макрофінансову допомогу для України.

Так останніми з них були, коли 25 квітня Європейський Союз виділив України черговий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд євро.

Також Рада Європейського Союзу 5 травня, ухвалила рішення виділити 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках Європейського фонду миру.

Ще однією допомогою від ЄС став 23 травня новий транш макрофінансової допомоги на €1,5 млрд, який Єврокомісія виділила Україні. Кошти були спрямовані на виплату зарплат, пенсій і ремонт критичної інфраструктури.

Останньою допомогою був пакет санкцій проти Росії, який передбачає усунення лазівок, що допомагають окупантам обходити раніше накладені обмеження. Його посли ЄС узгодили 21 червня.