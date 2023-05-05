Рада ЄС остаточно затвердила виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України
Рада Європейського Союзу в п’ятницю, 5 травня, ухвалила рішення виділити 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках Європейського фонду миру
Про це повідомили в пресслужбі Ради ЄС.
У межах допомоги Україні нададуть артилерійські снаряди калібру 155 мм і, за запитом, ракети, які будуть спільно закупляти країни-члени ЄС.
"Збройним Силам України для захисту українського народу та території потрібна значна кількість боєприпасів. Разом із попереднім рішенням про швидке забезпечення боєприпасами з наявних запасів ми виділяємо на цю мету загалом 2 млрд євро, доводячи загальну військову підтримку ЄС Україні до 5,6 млрд євро", - зазначив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Цей захід сприятиме спільним закупівлям боєприпасів і ракет у компаній, що засновані в ЄС або Норвегії, а також виробництву цих боєприпасів та ракет.
Заходи підтримки, ухвалені сьогодні, разом з попереднім пакетом військової допомоги, збільшують загальний внесок ЄС в Україну на підтримку військових поставок в рамках EPF до 5,6 млрд євро.
- У проєкті ЄС щодо спільної закупівлі боєприпасів для України відмовилась брати участь Угорщина.
- Раніше у пресслужбі Євроради повідомили, що лідери країн Євросоюзу схвалили спільну закупівлю боєприпасів України, також вони підтримали постачання ракет, якщо буде потрібно.
- Рада ЄС 13 квітня затвердила виділення з Європейського фонду миру 1 мільярда євро для підтримки Збройних Сил України, зокрема забезпечення їх боєприпасами.
- Як пояснив днями Денис Шмигаль, загалом Євросоюз надасть Україні боєприпасів на 2 млрд євро. Країни-члени ЄС уже зараз надішлють боєприпаси зі своїх складів на 1 млрд євро, а ще мільярд євро Євросоюз виділяє на спільні подальші закупівлі їх для України. Також Європа збільшує можливості виробництва боєприпасів, для чого теж буде мобілізовано 1 млрд євро.
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