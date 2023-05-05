Рада ЄС остаточно затвердила виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України

Про це повідомили в пресслужбі Ради ЄС.

У межах допомоги Україні нададуть артилерійські снаряди калібру 155 мм і, за запитом, ракети, які будуть спільно закупляти країни-члени ЄС.

"Збройним Силам України для захисту українського народу та території потрібна значна кількість боєприпасів. Разом із попереднім рішенням про швидке забезпечення боєприпасами з наявних запасів ми виділяємо на цю мету загалом 2 млрд євро, доводячи загальну військову підтримку ЄС Україні до 5,6 млрд євро", - зазначив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Цей захід сприятиме спільним закупівлям боєприпасів і ракет у компаній, що засновані в ЄС або Норвегії, а також виробництву цих боєприпасів та ракет.

Заходи підтримки, ухвалені сьогодні, разом з попереднім пакетом військової допомоги, збільшують загальний внесок ЄС в Україну на підтримку військових поставок в рамках EPF до 5,6 млрд євро.